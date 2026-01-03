Zee Rajasthan
नए साल में जयपुर डिस्कॉम की बड़ी पहल, गैर कृषि श्रेणी में भी डिफेक्टिव मीटर होंगे खत्म

Jaipur News: जयपुर डिस्कॉम ने नए साल पर कुछ नए प्लान्स किए हैं, जिससे आने वाले समय में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दे सकें.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Neha Sharma
Published: Jan 03, 2026, 04:09 PM IST | Updated: Jan 03, 2026, 04:09 PM IST

नए साल में जयपुर डिस्कॉम की बड़ी पहल, गैर कृषि श्रेणी में भी डिफेक्टिव मीटर होंगे खत्म

Jaipur News: जयपुर डिस्कॉम ने नए साल पर कुछ नए प्लान्स किए हैं, जिससे आने वाले समय में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा दे सकें. इसके लिए चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने कहा कि जयपुर विद्युत वितरण निगम नए साल में उपभोक्ता सेवाओं और सप्लाई को बेहतर कर कृषि श्रेणी में सभी डिफेक्टिव मीटर बदलकर निगम कार्मिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ निश्चय से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.

बिजली छीजत रोकने, आरडीएसएस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और शत-प्रतिशत राजस्व रिकवरी पर प्रमुखता से फोकस करेगा. उन्होंने कहा कि गैर कृषि श्रेणी में भी निगम को डिफेक्टिव मीटर मुक्त बनाना है, ताकि सभी उपभोक्ताओं की वास्तविक उपभोग के आधार पर बिलिंग की जा सके.

डिस्कॉम्स चेयरमैन विद्युत भवन में तीनों विद्युत वितरण निगमों के अभियंताओं को संबोधित किया. शून्य डिफेक्टिव मीटर (गैर कृषि) बनाने के प्रयासों के लिए सभी को बधाई और नव वर्ष की शुभकामनाएं दी.

डोगरा ने कहा कि यह किसी एक की नहीं, टीम जयपुर डिस्कॉम की सफलता है, जिसमें अधीक्षण अभियंता से लेकर मीटर रीडर तक समस्त तकनीकी स्टाफ, सहायक राजस्व अधिकारी से लेकर फील्ड स्तर तक समस्त गैर तकनीकी कार्मिकों का बराबर का योगदान है.

डिस्कॉम्स चेयरमैन ने कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलें. समय पर कनेक्शन जारी हों, उसके लिए आवेदक को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ें. मीटर बदलने के लिए इंतजार नहीं करना पड़े. ट्रिपिंग कम से कम हो और डिस्कॉम रेस्पॉन्स टाइम न्यूनतम हो.

श्रीगंगानगर जिले के घड़साना उपखंड कार्यालय के बाहर अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार पांचवें दिन भी जारी है. चार में से दो समूह को सिंचाई पानी देने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में किसान उपखंड कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं.

किसानों का कहना है कि पानी नहीं मिलने से उनकी फसलें सूखने की कगार पर पहुंच गई हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इस कारण क्षेत्र के किसानों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है. धरनार्थी किसान रेगुलेशन कमेटी की बैठक में होने वाले निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो वे महापंचायत बुलाकर आंदोलन को और उग्र करेंगे. धरना स्थल पर भारी संख्या में किसान मौजूद हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. वहीं प्रशासन से तत्काल प्रभाव से सिंचाई पानी छोड़ने की मांग तेज होती जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मौके पर पुख्ता इंतजाम किए हैं.

