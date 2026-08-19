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जयपुर डिस्कॉम ने जारी की तबादला सूची, 9 तकनीकी और 2 मंत्रालयिक कार्मिक शामिल

Jaipur Discom Transfer: जयपुर डिस्कॉम से बड़ी खबर सामने आई है. डिस्कॉम ने 11 कार्मिकों के तबादले किए हैं. जारी सूची में 2 मंत्रालयिक कार्मिक और 9 तकनीकी कर्मचारियों के नाम शामिल हैं. तबादला आदेश के बाद संबंधित कर्मचारियों को नए कार्यस्थल पर जिम्मेदारी संभालनी होगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Neha Sharma
Published:Aug 19, 2026, 11:01 AM IST | Updated:Aug 19, 2026, 11:01 AM IST
जयपुर डिस्कॉम ने जारी की तबादला सूची, 9 तकनीकी और 2 मंत्रालयिक कार्मिक शामिल
Image Credit: Jaipur Discom Transfer

Jaipur Discom Transfer List: जयपुर डिस्कॉम में कार्मिकों के तबादले को लेकर नई सूची जारी की गई है. इस सूची के मुताबिक कुल 11 कार्मिकों के तबादले किए गए हैं. इनमें अलग-अलग जिम्मेदारियों से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं.

2 मंत्रालयिक और 9 तकनीकी कर्मचारी
तबादला सूची में 2 मंत्रालयिक कार्मिक और 9 तकनीकी कर्मचारियों के नाम शामिल हैं. यानी इस तबादला आदेश में तकनीकी स्टाफ की संख्या ज्यादा है.

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नए कार्यस्थल पर संभालेंगे जिम्मेदारी
तबादला आदेश के तहत संबंधित कार्मिकों को निर्धारित नए स्थान पर कार्यभार संभालना होगा. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में अभी केवल तबादलों की संख्या और कर्मचारियों की श्रेणी सामने आई है. प्रत्येक कर्मचारी का पुराना और नया कार्यस्थल बताने के लिए पूरी आधिकारिक तबादला सूची जरूरी होगी. जयपुर डिस्कॉम से जुड़े इस फेरबदल को विभागीय स्तर पर अहम माना जा रहा है. 11 कार्मिकों के तबादले के बाद अब संबंधित कर्मचारियों की नई तैनाती के अनुसार कामकाज आगे बढ़ेगा.


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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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