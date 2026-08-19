/जयपुर डिस्कॉम ने जारी की तबादला सूची, 9 तकनीकी और 2 मंत्रालयिक कार्मिक शामिल

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Jaipur Discom Transfer List: जयपुर डिस्कॉम में कार्मिकों के तबादले को लेकर नई सूची जारी की गई है. इस सूची के मुताबिक कुल 11 कार्मिकों के तबादले किए गए हैं. इनमें अलग-अलग जिम्मेदारियों से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं.
2 मंत्रालयिक और 9 तकनीकी कर्मचारी
तबादला सूची में 2 मंत्रालयिक कार्मिक और 9 तकनीकी कर्मचारियों के नाम शामिल हैं. यानी इस तबादला आदेश में तकनीकी स्टाफ की संख्या ज्यादा है.
नए कार्यस्थल पर संभालेंगे जिम्मेदारी
तबादला आदेश के तहत संबंधित कार्मिकों को निर्धारित नए स्थान पर कार्यभार संभालना होगा. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में अभी केवल तबादलों की संख्या और कर्मचारियों की श्रेणी सामने आई है. प्रत्येक कर्मचारी का पुराना और नया कार्यस्थल बताने के लिए पूरी आधिकारिक तबादला सूची जरूरी होगी. जयपुर डिस्कॉम से जुड़े इस फेरबदल को विभागीय स्तर पर अहम माना जा रहा है. 11 कार्मिकों के तबादले के बाद अब संबंधित कर्मचारियों की नई तैनाती के अनुसार कामकाज आगे बढ़ेगा.
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