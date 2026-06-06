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Jaipur News : 51 हजार तक की सीधी बचत ! डिस्कॉम ने बदली केबल दरें

Jaipur News : जी न्यूज़ राजस्थान ने कुछ दिन पहले बिजली केबल की ऊंची दरों को लेकर खबर प्रसारित की थी.जिसके बाद डिस्कॉम ने संज्ञान लेते हुए दरों की समीक्षा की और संशोधन आदेश जारी कर दिए.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byNeha Sharma
Published: Jun 06, 2026, 04:50 PM|Updated: Jun 06, 2026, 04:50 PM
Jaipur News : 51 हजार तक की सीधी बचत ! डिस्कॉम ने बदली केबल दरें
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : जयपुर डिस्कॉम ने बिजली केबल की दरों में संशोधन करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है. डिस्कॉम ने आज संशोधन आदेश जारी कर विभिन्न प्रकार की केबल की दरों में भारी कटौती की है. इससे ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग, 11 केवी लाइन शिफ्टिंग, एचटी पोल शिफ्टिंग और 48 किलोवाट से ऊपर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा.

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा

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दर संशोधन का सीधा फायदा उन उपभोक्ताओं को मिलेगा. जिन्हें ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग, 11 केवी लाइन शिफ्टिंग या एचटी पोल शिफ्टिंग करवानी होती है. इसके अलावा 48 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन लेने वाले औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं का भी भार कम होगा. नई दरें लागू होने से उपभोक्ताओं को कनेक्शन और शिफ्टिंग के लिए पहले की तुलना में काफी कम भुगतान करना पड़ेगा. इसे इस तरह से समझे कि अगर किसी को 100 मीटर 11KV केबल लगवानी है तो पहले 2.24 लाख रुपए लगते थे, अब 1.73 लाख में काम हो जाएगा. यानी 51 हजार रुपए की सीधी बचत.

जी न्यूज़ की खबर का असर

गौरतलब है कि जी न्यूज़ राजस्थान ने कुछ दिन पहले बिजली केबल की ऊंची दरों को लेकर खबर प्रसारित की थी. खबर में उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ते खर्च को प्रमुखता से उठाया गया था. खबर प्रसारित होने के बाद डिस्कॉम ने संज्ञान लेते हुए दरों की समीक्षा की और संशोधन आदेश जारी कर दिए.

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