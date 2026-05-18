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Jaipur: 10 महीने बाद हुई दिशा समिति की बैठक में फूटा जनप्रतिनिधियों का गुस्सा, अफसरों की लगाई क्लास

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में करीब 10 महीने बाद आयोजित दिशा समिति की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा से ज्यादा अधिकारियों के काम और लापरवाही पर सवाल उठे.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byDeepak Goyal
Published: May 18, 2026, 07:49 PM|Updated: May 18, 2026, 07:49 PM
Jaipur: 10 महीने बाद हुई दिशा समिति की बैठक में फूटा जनप्रतिनिधियों का गुस्सा, अफसरों की लगाई क्लास
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान में करीब दस महीने बाद जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित दिशा (जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति) की बैठक इस बार योजनाओं की समीक्षा से ज्यादा अफसरों की कार्यशैली पर सवालों को लेकर चर्चा में रही. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क, कृषि, मोबाइल नेटवर्क, स्मार्ट सिटी, खाद्य सुरक्षा और सफाई व्यवस्था तक को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई.

जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी सामने आई. सांसद राव राजेन्द्र सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के पीएचसी और सीएचसी में सुविधाओं का विस्तार बेहद जरूरी है क्योंकि लोगों को बेसिक इलाज तक नहीं मिल पा रहा.

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उन्होंने नरैना अस्पताल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दानदाताओं के सहयोग से भवन और संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद अस्पताल पूरी तरह शुरू नहीं हो पाया. आमेर विधायक प्रशांत शर्मा ने अस्पतालों में बार-बार खराब हो रही सोनोग्राफी मशीनों का मामला उठाया. इस पर सांसद राव राजेन्द्र सिंह ने अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ नई मशीनों की मांग की जा रही है, दूसरी तरफ जो संसाधन पहले से उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल तक नहीं हो रहा. सांसद मंजू शर्मा ने मुहाना सब्जी मंडी में गंदगी और बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी जताई.

स्मार्ट सिटी पर 970 करोड़ खर्च, फिर भी सवाल
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 150 प्रोजेक्ट्स पर अब तक करीब 970 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं. इसके बावजूद जनप्रतिनिधियों ने कई प्रोजेक्ट्स की धीमी प्रगति और जमीनी असर पर सवाल उठाए. अधिकारियों ने जानकारी दी कि गणगौरी बाजार अस्पताल, अभय कमांड सेंटर अपग्रेडेशन और स्पेशल हेरिटेज एरिया प्लान जैसे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं.

राशन दुकानों के आवंटन पर भी उठे सवाल
खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा में सामने आया कि जयपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 1500 से ज्यादा राशन दुकानों के जरिए 25 लाख 75 हजार से अधिक लाभार्थियों को गेहूं वितरित किया जा रहा है. डीएसओ प्रियव्रत सिंह ने बताया कि 75 राशन दुकानें रिक्त हैं, लेकिन आवंटन सलाहकार समितियों का गठन नहीं होने के कारण प्रक्रिया अटकी हुई है. इस पर सांसद राव राजेन्द्र सिंह ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जहां समितियों का गठन हो चुका है, वहां भी सांसदों से कोई सुझाव नहीं लिया जाता. उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी समिति ने जनप्रतिनिधियों की राय लेना जरूरी नहीं समझा.

10 महीने बाद बैठक, वो भी अधूरी तैयारी के साथ
दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा ने बैठक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि करीब दस महीने बाद बैठक आयोजित की गई, लेकिन कई विभागों के अधिकारी पहुंचे ही नहीं और जो पहुंचे वे भी अधूरी तैयारी के साथ आए. श्रम विभाग के अधिकारी की गैरमौजूदगी पर भी बैठक में नाराजगी जताई गई. उन्होंने मांग रखी कि दिशा समिति की बैठक हर तीन महीने में आयोजित हो ताकि योजनाओं की नियमित समीक्षा हो सके. पिछली बैठक 18 जुलाई 2025 को हुई थी.

रोप-वे, मोबाइल नेटवर्क और एनएचएआई पर चर्चा
विधायक शिखा बराला मील ने सामोद बालाजी मंदिर में रोप-वे प्रोजेक्ट का मामला उठाया, जबकि सांसद मुरारीलाल मीणा ने नई के नाथ मंदिर क्षेत्र में मोबाइल टॉवर लगाने की जरूरत बताई. एनएचएआई परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर भी चर्चा हुई. बैठक में मनरेगा के तहत 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली वीबी-जी-राम-जी व्यवस्था की जानकारी भी दी गई. अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक स्वीकृत अधूरे कार्यों को 30 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

इन योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मनरेगा, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, डिजिटल इंडिया सहित कई योजनाओं की समीक्षा की गई.

ये रहे बैठक में मौजूद
बैठक में दौसा सांसद अमराराम, सांसद मुरारीलाल मीना, विधायक बालमुकुंदाचार्य, विधायक मनीष यादव, विधायक गोपाल शर्मा, विधायक प्रशांत शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक, जिला परिषद सीईओ प्रतिभा वर्मा सहित जिला स्तरीय अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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