रेल यात्रियों के लिए बड़ा अलर्ट, जयपुर मंडल में 1 से 15 मई तक 68 ट्रेनें प्रभावित, जानें पूरा मामला

Rajasthan News: जयपुर के कनकपुरा स्टेशन यार्ड में तकनीकी सुधार के कारण 1 से 15 मई तक 68 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. इस दौरान शताब्दी सहित कई ट्रेनें खातीपुरा व फुलेरा तक ही चलेंगी, जबकि 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं.
Trending Photos
Jaipur Division Train Affected: जयपुर रेल मंडल पर मई माह के पहले पखवाड़े में बड़ी संख्या में ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा. कनकपुरा रेलवे स्टेशन यार्ड में तकनीकी कार्य के चलते 68 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. 4 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि 19 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द होंगी. क्या होगा कनकपुरा स्टेशन पर विकास, कितना रहेगा ट्रेनों पर असर.
उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा जयपुर मण्डल के कनकपुरा स्टेशन यार्ड में तकनीकी कार्य हेतु नॉन इण्टरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है. कनकपुरा स्टेशन के यार्ड में ट्रेनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए लाइन नंबर 3 और 4 के बीच अतिरिक्त क्रॉसओवर डाला जा रहा है. इस क्रॉसओवर के बनने के बाद डाउन लाइन से आने वाली ट्रेनों को अधिक लाइनों पर रिसीव किया जा सकेगा. अभी तक ट्रेनों का मूवमेंट सीमित लाइनों तक ही संभव था, जिससे कई बार संचालन में देरी और दिक्कतें आती थीं.
नए प्रावधान से खासतौर पर गुड्स ट्रेनों की सेटिंग में लगने वाला समय कम होगा और यार्ड की संचालन क्षमता भी बढ़ेगी. पहले गुड्स ट्रेनों को कनकपुरा यार्ड में भेजने के लिए इंजन की दिशा बदलकर सेटिंग करनी पड़ती थी, जिसमें करीब 4-5 घंटे तक लग जाते थे. अब ट्रेन को सीधे लाइन 1, 2 या 3 पर रिसीव कर गुड्स यार्ड में भेजा जा सकेगा. इससे समय की बचत होगी और यार्ड में ट्रेनों की मूवमेंट भी तेज होगा. उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ अमित सुदर्शन ने बताया कि यह काम यार्ड की क्षमता बढ़ाने और ट्रेन संचालन को सुगम बनाने के लिए किया जा रहा है. हालांकि इस दौरान यात्रियों को कुछ दिनों तक असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.
4 ट्रेनें रद्द
19 आंशिक रूप से रद्द
1 से 15 मई की इस अवधि में 23 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगी. अजमेर और उदयपुर रूट की कुछ ट्रेनें जहां रेवाड़ी-रींगस-फुलेरा रूट से चलेंगी. जबकि कुछ ट्रेनें अजमेर-चंदेरिया-कोटा रूट से संचालित होंगी. जबकि कुछ ट्रेनों को जयपुर-रींगस-चूरू-डेगाना होकर संचालित किया जाएगा. 9 ट्रेनें इस अवधि में कनकपुरा स्टेशन पर ठहराव नहीं करेंगी. इनमें भोपाल-जोधपुर 11 मई को कनकपुरा में नहीं रुकेगी. इसी तरह जयपुर-जैसलमेर, जयपुर-भोपाल, गंगापुर सिटी-अजमेर और जयपुर-फुलेरा 11 मई को कनकपुरा में नहीं रुकेंगी. वहीं जयपुर-सूरतगढ़, जयपुर-जोधपुर, जयपुर-उदयपुर सिटी और भोपाल-जोधपुर 12 मई को कनकपुरा स्टेशन पर ठहराव नहीं करेंगी.
ये ट्रेनें भी आंशिक रूप से रद्द
इसके अलावा 6 ट्रेनें अलग-अलग दिनों में अपने निर्धारित समय से 1 से 3 घंटे तक देरी से रवाना होंगी. वहीं 7 ट्रेनें अलग-अलग दिनों में मार्ग के स्टेशनों पर या मार्ग से 15 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रेगुलेट रहेंगी. कुलमिलाकर कनकपुरा स्टेशन यार्ड में तकनीकी कार्य से एक पखवाड़े तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा. हालांकि इसके बाद कनकपुरा यार्ड में ट्रेन संचालन अधिक सुगम व सुरक्षित हो सकेगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!