सांभर महोत्सव का भव्य आगाज़! दिया कुमारी ने किया उद्घाटन, विदेशी सैलानियों की उमड़ी भीड़

Sambhar Festival 2025: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सांभर महोत्सव का सैलानियों की मौजूदगी में उद्घाटन करते हुए क्राफ्ट एवं फूड स्टॉल का भ्रमण किया और लोक कलाकारों एवं हस्तशिल्पियों का उत्साह वर्धन किया. दिया कुमारी ने इस अवसर पर डाक कार्ड का विमोचन भी किया. उन्होंने पतंग प्रदर्शनी एवं फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सांभर फेस्टिवल की सभी को बधाई देते हुए देश-विदेश से आए पर्यटकों का स्वागत किया.

दिया कुमारी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल फेस्टिवल का आयोजन ओर भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है. अगले साल यह और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सांभर फेस्टिवल ने अब वैश्विक पर्यटन मंच पर अपनी अलग पहचान बना ली है. सांभर अब ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है. दिया कुमारी ने कहा कि सांभर की विशिष्ट पहचान इसका अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य है. शीत ऋतु में यूरोप और उत्तरी एशिया से आने वाले विभिन्न प्रजाति के पक्षी, विशेषकर ग्रेटर फ्लेमिंगो, सांभर को वैश्विक पहचान दिलाते हैं.



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पर्यटकों से सांभर के प्राकृतिक सौंदर्य, स्थानीय आकर्षणों और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद लेने का आह्वान किया. उन्होंने जयपुर सहित सभी पर्यटन प्रेमियों से अपील की है कि वह सांभर में आयोजित हो रहे इस फेस्टिवल में अधिक से अधिक आए और यहां के अद्भुत प्राकृतिक रमणीयता का आनंद लेवें. साथ ही यहां स्थित विभिन्न पर्यटक स्थलों को भी देखें. उन्होंने पर्यटकों से यह भी अपील की है कि वे सभी यहां के वीडियो और फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर अपलोड करें. इसके बाद उपमुख्यमंत्री विभिन्न कला और शिल्प स्टालों, फोटोग्राफी प्रदर्शनी और फूड कोर्ट के साथ ही सांभर महोत्सव में फैंसी और आकर्षक पतंग प्रदर्शनी एवं विशेष पतंग उड़ान गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया.

लोक कलाकारों द्वारा शानदार कलात्मक प्रदर्शन

पर्यटक घोड़े की सवारी, ऊंट की सवारी और ऊंट गाड़ी की सवारी की गतिविधियों का आनंद लेते हुए दिखाई दिए. सांभर के झपोक में इस पर्यटक मेले में एडवेंचर गतिविधियां-पैरा सेलिंग, पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी, एटीवी, बैलून राइड, साइकिलिंग जैसी गतिविधियों में पर्यटक शामिल होते हुए दिखे. इस अवसर पर लोक कलाकारों द्वारा शानदार कलात्मक प्रदर्शन किया. जीप/कार एडवेंचर रैली, नमक प्रसंस्करण यात्रा, पक्षी देखने की यात्रा/नमक झील का दौरा/ट्रेन से नमक अभियान, तारों को देखने की गतिवधि, देवयानी तीर्थ सरोवर पर दीपोत्सव और महाआरती और दुर्गा झांकी का पर्यटकों ने विजिट किया.

सांभर महोत्सव में 28 से 30 दिसंबर तक आयोजित होने वाले विभिन्न आकर्षण

इसी प्रकार 31 दिसंबर को हेरिटेज वॉक सांभर टाउन, फैंसी पतंगबाजी प्रदर्शन कला और शिल्प स्टॉल, फोटोग्राफी प्रदर्शनी घुड़सवारी, ऊंट की सवारी और ऊंट गाड़ी की सवारी एडवेंचर गतिविधियां-पैरा सेलिंग पैरा मोटरिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीप सफारी, एटीवी, बैलून राइड, साइकिलिंग आदि लोक कलाकारों द्वारा स्ट्रीट परफॉर्मेंस प्रस्तावित है.

