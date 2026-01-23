जयपुर की बेटी का कमाल, डॉ शिवांगी जयसिंह संभालेंगी इंटरनेशनल पोलो में भारत की कमान

Jaipur News : जयपुर की शिवांगी के करियर का ये बड़ा पड़ाव ही नहीं बल्कि भारतीय महिला पोलो के लिए भी एक नए दौर की शुरुआत इसे कहा जा सकता है.

जयपुर की रहने वाली शिवांगी पेशे से डॉक्टर हैं और जयपुर के एक मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रही हैं. उन्होंने बताया कि उनके परिवार में इससे पहले किसी ने घुड़सवारी तक नहीं की थी. जब उन्होंने पोलो खेलने की इच्छा जाहिर की, तो घरवाले हैरान रह गए। बावजूद इसके, शिवांगी ने मेहनत और अनुशासन को हथियार बनाकर मैदान जीत लिया. शिवांगी बताती हैं कि उन्होंने करीब पांच साल पहले राइडिंग शुरू की, पोलो मुकाबले देखे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा.

पोलो उन चुनिंदा खेलों में है जहां पुरुष और महिलाएं साथ खेलते दिखाई देते हैं और शिवांगी अक्सर इसी मैदान पर पुरुष खिलाड़ियों के बीच अपना कौशल दिखाती हैं. वह कहती हैं कि उनके पिता मैच देखने कम आते हैं, क्योंकि खेल की रफ्तार और जोखिम उन्हें चिंतित कर देता है.

डॉक्टर की व्यस्त दिनचर्या के बावजूद शिवांगी सुबह छह बजे अभ्यास शुरू करती थीं. उनका मानना है कि किसी भी खेल में आगे बढ़ने के लिए समय निकालना और निरंतर अभ्यास अनिवार्य है।शिवांगी स्वीकार करती हैं कि पोलो में महिलाओं की भागीदारी अभी भी कम है, हालांकि विदेशों में यह संख्या बढ़ रही है. अच्छी खबर यह है कि जयपुर में हाल के वर्षों में महिलाओं के बीच पोलो का क्रेज बढ़ा है और अब पांच से छह लड़कियां नियमित रूप से खेल रही हैं.

शिवांगी के मुताबिक, उनकी कप्तानी सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए संदेश है जो चुनौतीपूर्ण खेलों में अपनी जगह बनाना चाहती हैं, कि समर्पण और साहस हो, तो मैदान किसी के लिए भी छोटा नहीं पड़ता.

