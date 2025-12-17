जयपुर के 1लाख 90 हजार वोटर्स को साबित करनी होगी नागरिकता, जानें लास्ट डेट

Jaipur Draft Voter List : जयपुर जिले में मतदाता सूची के आंकड़े चौंकाने वाले रहे हैं. मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत जयपुर जिले की 17 विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. इस प्रक्रिया में जयपुर में 5 लाख 36 हजार 276 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से काट दिए गए हैं. जो कुल मतदाताओं का करीब 11.12 फीसदी है. इसके अलावा 1 लाख 90 हजार 22 मतदाता ऐसे हैं, जो वर्ष 2002 की मतदाता सूची से स्वयं या अपने माता-पिता के नाम की मैपिंग नहीं करवा सके हैं.

जयपुर में ड्राफ्ट मतदाता सूची में 42 लाख 87 हजार 103 मतदाता

जयपुर जिला निर्वाचन शाखा के अनुसार जिन 5.36 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. उनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी दोहरी एंट्री, डेथ,परमानेंट शिफ्टेड, एबसेंट और अन्य कारण है. इन मतदाताओं को ASD यानी एब्सेंट, शिफ्ट और डेथ श्रेणी में रखा गया है.

आंकड़ों की बात करें तो 33 हजार 733 मतदाता अन्ट्रेसेबल-एबसेंट, 74 हज़ार 028 मतदाता डेथ, 3 लाख 39 हजार 490 मतदाता परमानेंट शिफ्टेड, और 84 हजार 888 ऐसे मतदाता है जिनका नाम दो जगह पर मिला और 4 हजार 127 मतदाताओ के नाम अन्य कारणों से काटे गए. इन सभी को 15 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया गया है.

जयपुर के 1लाख 90 हजार वोटर्स को साबित करनी होगी नागरिकता

जयपुर जिले में नो-मैपिंग श्रेणी में आए 1 लाख 90 हजार 22 मतदाताओं को फिलहाल मतदाता ड्राफ्ट सूची में शामिल रखा गया है. लेकिन इन मतदाताओं को अब अपनी नागरिकता साबित करनी होगी. निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं से 13 निर्धारित दस्तावेजों में से किसी एक की मांग की है. इसके लिए 7 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है. तय समय तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 14 फरवरी को इनके नाम फाइनल मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे.

सीएम भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर से 61 हजार से ज्यादा नाम कटे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर में भी SIR का बड़ा असर देखने को मिला है. यहां 61 हजार 674 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं. जो कुल मतदाताओं का 16.46 फीसदी है. इसके अलावा 24 हजार 465 मतदाता ऐसे हैं जो मैपिंग नहीं करवा सके हैं. SIR से पहले सांगानेर में कुल 3 लाख 74 हजार 735 मतदाता दर्ज थे.

