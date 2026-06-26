/पहली ही बारिश में खुली 'The Smart City' की पोल, Collapse हो गया जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम

Jaipur Drainage Collapse: मानसून की पहली अच्छी बारिश ने जयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के दावों की वास्तविकता उजागर कर दी. हर वर्ष की तरह इस बार भी बारिश शुरू होते ही शहर के कई प्रमुख इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई. कुछ ही मिनटों की बारिश के बाद सड़कें तालाब जैसी दिखाई देने लगीं और कई स्थानों पर वाहन पानी में फंस गए. लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. जिस ड्रेनेज सिस्टम को मानसून से पहले पूरी तरह दुरुस्त होने का दावा किया गया था, वह पहली ही बारिश की परीक्षा में असफल साबित हुआ.



करोड़ों की सफाई के बाद भी सड़कों पर पानी

नगर निगम की ओर से हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई, जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने और जलभराव रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का दावा किया जाता है. इस कार्य पर करोड़ों रुपये खर्च होने की बात भी कही जाती है. बावजूद इसके, पहली बारिश में ही शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया. इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सफाई अभियान जमीन पर हुआ या केवल सरकारी रिकॉर्ड और फाइलों तक ही सीमित रहा. यदि नालों की समय पर सफाई हुई थी तो बारिश का पानी सड़कों पर क्यों जमा हुआ?

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इंजीनियरिंग विंग की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

जलभराव की स्थिति ने नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जेईएन, एईएन, एक्सईएन, एसई से लेकर उच्च अधिकारियों तक की जिम्मेदारी पर चर्चा शुरू हो गई है. शहरवासियों का कहना है कि जब हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं तो उसका परिणाम भी दिखाई देना चाहिए. यदि पहली ही बारिश में सड़कें जलमग्न हो जाएं तो तैयारियों और निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल उठना स्वाभाविक है.



स्मार्ट सिटी के दावों पर फिर उठे सवाल

जयपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के दावे लगातार किए जाते रहे हैं, लेकिन पहली बारिश ने इन दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए. आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, बेहतर जल निकासी और सुनियोजित शहरी विकास की बातें कागजों पर तो नजर आती हैं, लेकिन जमीनी स्थिति अलग तस्वीर पेश करती है. कई प्रमुख सड़कें पानी से भर गईं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को लंबे समय तक जाम और जलभराव की समस्या झेलनी पड़ी.



जवाबदेही तय करने की उठी मांग

बारिश के बाद अब आम नागरिक नगर निगम और संबंधित विभागों से जवाब मांग रहे हैं. लोगों का कहना है कि यदि नालों की सफाई समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से हुई होती तो पहली बारिश में शहर की यह स्थिति नहीं बनती. नागरिकों ने सफाई कार्यों, खर्च किए गए बजट और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की है. उनका कहना है कि मानसून से पहले किए गए दावों की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद जल निकासी व्यवस्था आखिर क्यों विफल रही.



पहली बारिश ने केवल शहर की सड़कों को ही जलमग्न नहीं किया, बल्कि नगर निगम और जेडीए की तैयारियों, दावों और व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है. अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि संबंधित विभाग इस स्थिति से क्या सबक लेते हैं और भविष्य में जयपुर को जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं.

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