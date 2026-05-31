/बैठक बुलाकर खुद नहीं पहुंचे अधिकारी, जयपुर कलेक्ट्रेट में हाई-वोल्टेज ड्रामा, सांसद बोले- अफसरों को जवाब देना मुश्किल होगा

Jaipur News: द्रव्यवती नदी परियोजना को लेकर जयपुर कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक उस समय विवादों में घिर गई, जब बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की अनुपस्थिति पर भाजपा सांसदों और विधायकों ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की. जनप्रतिनिधियों ने इसे अफसरशाही का गलत रवैया बताते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और अधिकारियों के प्रति असंतोष जाहिर किया.

बैठक में मौजूद जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने अधिकारियों की गैरमौजूदगी को गंभीर विषय बताते हुए कहा कि सांसद और विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं तथा उनके लिए प्रोटोकॉल भी निर्धारित है. उन्होंने कहा कि यह बैठक जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं, बल्कि प्रशासन की ओर से बुलाई गई थी. इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जो जनप्रतिनिधियों के प्रति गलत मानसिकता को दर्शाता है.

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पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी

राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि इस मामले को गंभीरता से उठाने लगें तो अधिकारियों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर विशेषाधिकार हनन जैसे मुद्दों पर भी कार्रवाई की जा सकती है. सांसद ने यह भी कहा कि द्रव्यवती परियोजना को लेकर पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं देती.

सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने भी अधिकारियों की कार्यशैली पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को द्रव्यवती परियोजना से कोई विशेष सरोकार नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अधिकारियों को द्रव्यवती नहीं, बल्कि केवल "द्रव्य" यानी पैसे से मतलब है. गोपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों से जुड़े मामलों में जनप्रतिनिधियों की राय नहीं ली जाती और प्रशासन अपनी मर्जी से निर्णय ले रहा है.

परियोजना के प्रति प्रशासन की गंभीरता पर सवाल

विधायक ने कहा कि द्रव्यवती जैसी महत्वपूर्ण परियोजना पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर चले गए. इससे परियोजना के प्रति प्रशासन की गंभीरता पर सवाल खड़े होते हैं.

जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने भी अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि बैठक बुलाकर स्वयं उसमें उपस्थित नहीं होना उचित नहीं माना जा सकता. उन्होंने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को लोकसभा में भी उठाया जाएगा.

जानकारी के अनुसार, द्रव्यवती परियोजना को लेकर आयोजित बैठक में जयपुर कलेक्टर संदेश नायक करीब एक घंटे की देरी से पहुंचे, जबकि सांसद और विधायक निर्धारित समय पर मौजूद थे. वहीं जयपुर विकास आयुक्त (जेडीसी) और नगर निगम आयुक्त बैठक में नहीं पहुंचे. उनकी जगह जूनियर अधिकारियों को भेजा गया था. इसी बात को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कड़ी आपत्ति जताई और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए.

दरअसल, 18 मई को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित दिशा समिति की बैठक में सांसद और विधायकों ने द्रव्यवती नदी की बदहाल स्थिति, सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण और पर्यटन विकास के मुद्दे प्रमुखता से उठाए थे. इसके बाद इन विषयों पर अलग से बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था. जिला परिषद की ओर से बैठक को लेकर जेडीए सचिव को पत्र लिखा गया था. जिसमे कहा गया की जयपुर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित समस्त अधिनस्थ अधिकारियों के साथ भाग लेना सुनिश्चित करे.