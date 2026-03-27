सावधान! जयपुर में दो दिन नहीं आएगा पानी, जानें पूरा शेड्यूल

Jaipur Water Supply News: राजस्थान की राजधानी जयपुर में दो दिन पानी की सप्लाई बाधित रहेगी. 29-30 मार्च को पेयजल सप्लाई बाधित रहेगी. 28 मार्च को शाम से बीसलपुर बांध का शटडाउन होगा. सालाना मेंटेनेंस के चलते बीसलपुर बांध का शटडाउन होता है. 29 मार्च शाम 8 बजे तक बांध का शटडाउन किया जाएगा. 31 मार्च से पेयजल सप्लाई सुचारू होने का दावा किया गया है. अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ ने आमजन से दो दिन के पानी संग्रहण की अपील की है.

इस निर्धारित शटडाउन के चलते जलापूर्ति व्यवस्था निम्नानुसार प्रभावित रहेगी. 29 मार्च 2026 रविवार को जयपुर शहर की सम्पूर्ण जलापूर्ति बाधित रहेगी. 30 मार्च 2026 सोमवार को प्रातः काल जलापूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी. 30 मार्च 2026 सायं काल जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी. वहीं 31 मार्च 2026 मंगलवार से जलापूर्ति पुनः सामान्य रूप से सुचारू हो जाएगी.

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उन्होंने बताया कि आगामी ग्रीष्मकालीन मौसम को ध्यान में रखते हुए यह मरम्मत कार्य अत्यंत आवश्यक है, जिससे भविष्य में निर्बाध सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके. विभाग ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि को ध्यान में रखते हुए अग्रिम रूप से पर्याप्त मात्रा में पेयजल का संग्रहण कर लें और जल का विवेकपूर्ण एवं संयमित उपयोग करने में सहयोग प्रदान करें.



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प्रदेश मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है. आज पूर्वी इलाकों, खासकर जयपुर और भरतपुर संभाग में दोपहर बाद मेघगर्जन के साथ आंधी और हल्की बारिश की स्थिति बनी, जबकि बाकी हिस्सों में मौसम सामान्यतः शुष्क रहा. मौसम विभाग के अनुसार, 28 मार्च से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे राज्य में आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. 29 से 31 मार्च के बीच इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा.

इस दौरान जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के कई इलाकों में तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. साथ ही मेघगर्जन और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है. अप्रैल के पहले सप्ताह में भी मौसम में बदलाव जारी रहेगा. किसानों को सलाह दी गई है कि खुले में रखी फसलों और अनाज को सुरक्षित रखें.

