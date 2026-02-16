Jaipur Dry Day Today: आज नई आबकारी नीति के विरोध में बंद रहेंगी शराब दुकानें, जानें क्यों उठ रही है समय बढ़ाने की मांग

Jaipur liquor Shops Closed: राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसायटी के आह्वान पर आज राजधानी की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी. नई आबकारी नीति के विरोध और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए शराब कारोबारियों ने एकजुट होकर आज दुकानें बंद रखने का कड़ा फैसला लिया है.

समय को लेकर छिड़ी जंग

राजस्थान में शराब की दुकानों का समय वर्तमान में सुबह 10 से रात 8 बजे तक है. कारोबारियों का तर्क है कि रात 8 बजे का समय काफी कम है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. संगठन का आरोप है कि पुलिस रात 8 बजने से पहले ही जबरन शटर बंद करवाना शुरू कर देती है, जो अनुचित है. व्यापारियों का कहना है कि समय सीमा बढ़ने से न केवल व्यापार स्थिर होगा, बल्कि सरकार के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी और रात में होने वाली अवैध बिक्री पर लगाम लगेगी.

पड़ोसी राज्यों में

सोसायटी ने राजस्थान के नियमों की तुलना पड़ोसी राज्यों से करते हुए सरकार को घेरा है.

हरियाणा/चंडीगढ़- रात 12 बजे तक.

दिल्ली/मध्य प्रदेश- रात 11 से 11:30 बजे तक.

उत्तर प्रदेश-रात 10 बजे तक.

प्रदेश के कारोबारियों का कहना है कि जब पड़ोसी राज्यों में दुकानें देर तक खुल सकती हैं, तो राजस्थान में 2008 के पुराने नियमों को क्यों ढोया जा रहा है?

विधानसभा सत्र के बाद बड़े फैसले के आसार

सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार राजस्व लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दुकानों का समय रात 9 या 10 बजे तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है. हालांकि, विधानसभा सत्र जारी होने के कारण सरकार अभी कोई आधिकारिक घोषणा करने से बच रही है ताकि किसी राजनीतिक विवाद से बचा जा सके. नई आबकारी नीति में समय बदलने का अधिकार आबकारी आयुक्त को दे दिया गया है. ऐसे में सत्र खत्म होते ही सुबह दुकान खोलने के समय में 1 घंटे की राहत और रात के समय में बढ़ोतरी का आदेश जारी हो सकता है.

कब बदला था समय?



गौरतलब है कि राजस्थान में रात 8 बजे दुकानें बंद करने का नियम 24 दिसंबर 2008 को अशोक गहलोत सरकार के दौरान लागू हुआ था. उससे पहले दुकानें रात 11 बजे तक खुलती थीं. तब सरकार ने अपराध नियंत्रण और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह फैसला लिया था.

