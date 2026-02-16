Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jaipur Dry Day Today: आज नई आबकारी नीति के विरोध में बंद रहेंगी शराब दुकानें, जानें क्यों उठ रही है समय बढ़ाने की मांग

Rajasthan News: जयपुर की 350 शराब दुकानें आज नई आबकारी नीति के विरोध में बंद हैं. कारोबारी रात 8 बजे की समय सीमा को बढ़ाकर रात 10 बजे करने की मांग कर रहे हैं. सरकार विधानसभा सत्र के बाद इस पर बड़ा फैसला ले सकती है. 

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Feb 16, 2026, 11:09 AM IST | Updated: Feb 16, 2026, 11:09 AM IST

Trending Photos

भिवाड़ी में फैक्ट्री बनी कब्रिस्तान, 7 श्रमिकों की दर्दनाक मौत, देखें रूह कंपा देने वाले फोटो
9 Photos
bhiwadi factory fire

भिवाड़ी में फैक्ट्री बनी कब्रिस्तान, 7 श्रमिकों की दर्दनाक मौत, देखें रूह कंपा देने वाले फोटो

राजस्थान में फिर बदेलगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर बदेलगा मौसम, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी

Photos: बाड़मेर में पानी की बूंद-बूंद को तरसे लोग, बिजली-पानी की लड़ाई में जनता प्यास से बेहाल
8 Photos
Barmer news

Photos: बाड़मेर में पानी की बूंद-बूंद को तरसे लोग, बिजली-पानी की लड़ाई में जनता प्यास से बेहाल

Govind Singh Dotasara: क्या करते हैं डोटासरा के लुकअलइक गोविंद सिंह? शादी में नाश्ता करते हुए आए थे नजर
6 Photos
Govind Singh Dotasra

Govind Singh Dotasara: क्या करते हैं डोटासरा के लुकअलइक गोविंद सिंह? शादी में नाश्ता करते हुए आए थे नजर

Jaipur Dry Day Today: आज नई आबकारी नीति के विरोध में बंद रहेंगी शराब दुकानें, जानें क्यों उठ रही है समय बढ़ाने की मांग

Jaipur liquor Shops Closed: राजस्थान लिकर वेलफेयर सोसायटी के आह्वान पर आज राजधानी की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी. नई आबकारी नीति के विरोध और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए शराब कारोबारियों ने एकजुट होकर आज दुकानें बंद रखने का कड़ा फैसला लिया है.

समय को लेकर छिड़ी जंग
राजस्थान में शराब की दुकानों का समय वर्तमान में सुबह 10 से रात 8 बजे तक है. कारोबारियों का तर्क है कि रात 8 बजे का समय काफी कम है, जिसके कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. संगठन का आरोप है कि पुलिस रात 8 बजने से पहले ही जबरन शटर बंद करवाना शुरू कर देती है, जो अनुचित है. व्यापारियों का कहना है कि समय सीमा बढ़ने से न केवल व्यापार स्थिर होगा, बल्कि सरकार के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी होगी और रात में होने वाली अवैध बिक्री पर लगाम लगेगी.

पड़ोसी राज्यों में
सोसायटी ने राजस्थान के नियमों की तुलना पड़ोसी राज्यों से करते हुए सरकार को घेरा है.

  • हरियाणा/चंडीगढ़- रात 12 बजे तक.
  • दिल्ली/मध्य प्रदेश- रात 11 से 11:30 बजे तक.
  • उत्तर प्रदेश-रात 10 बजे तक.
    प्रदेश के कारोबारियों का कहना है कि जब पड़ोसी राज्यों में दुकानें देर तक खुल सकती हैं, तो राजस्थान में 2008 के पुराने नियमों को क्यों ढोया जा रहा है?

विधानसभा सत्र के बाद बड़े फैसले के आसार
सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार राजस्व लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए दुकानों का समय रात 9 या 10 बजे तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है. हालांकि, विधानसभा सत्र जारी होने के कारण सरकार अभी कोई आधिकारिक घोषणा करने से बच रही है ताकि किसी राजनीतिक विवाद से बचा जा सके. नई आबकारी नीति में समय बदलने का अधिकार आबकारी आयुक्त को दे दिया गया है. ऐसे में सत्र खत्म होते ही सुबह दुकान खोलने के समय में 1 घंटे की राहत और रात के समय में बढ़ोतरी का आदेश जारी हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कब बदला था समय?

गौरतलब है कि राजस्थान में रात 8 बजे दुकानें बंद करने का नियम 24 दिसंबर 2008 को अशोक गहलोत सरकार के दौरान लागू हुआ था. उससे पहले दुकानें रात 11 बजे तक खुलती थीं. तब सरकार ने अपराध नियंत्रण और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह फैसला लिया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news