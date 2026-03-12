जयपुर के दूदू में हैवान बना शख्स! छत पर सो रही बेटी और पत्नी का रेत डाला गला, पढ़ें खौफनाक कांड

Jaipur crime news: राजस्थान के दूदू क्षेत्र में गुरुवार अल सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. बिछून गांव में एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी ही पत्नी और मासूम बेटी की तलवार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी. इस दर्दनाक वारदात के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और परिवार के घर में कोहराम मच गया.

जानकारी के अनुसार यह घटना मौखमपुरा थाना क्षेत्र में हुई. बताया जा रहा है कि आरोपी पति और उसकी पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पति-पत्नी के बीच करीब दो महीनों से लगातार झगड़े हो रहे थे. इसी विवाद ने गुरुवार सुबह भयावह रूप ले लिया.

बताया जा रहा है कि गुस्से में आए आरोपी पति ने पहले अपनी पत्नी पर तलवार से हमला कर दिया. इसके बाद उसने अपनी ही मासूम बेटी को भी नहीं बख्शा और उस पर भी तलवार से वार कर दिया. दोनों पर किए गए हमले इतने गंभीर थे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वारदात की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही मौखमपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया, जहां उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा.

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया. एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके.

इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में गहरा शोक और आक्रोश का माहौल है. ग्रामीण इस वारदात से बेहद आहत हैं और घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-