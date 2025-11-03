Jaipur News: राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई, यहां एक अनियंत्रित डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है.
Jaipur News: Jaipur News: राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई, यहां एक अनियंत्रित डंपर ने कार को टक्कर मारी. ये हादसा हरमाड़ा इलाके के लोहामंडी रोड पर हुई.
घायलों को लाया जा रहा SMS अस्पताल 13 लोगों की बताई जा रही मौत. मृतकों में एक बच्चा भी शामिल. 6 को SMS और 4 शवों को कांवटिया अस्पताल पहुंचाया. घायलों को इलाज के लिए SMS और कांवटिया में व्यवस्था. न्यूरो, ऑर्थोपेडिशन और जनरल सर्जन को SMS से कांवटिया भेजा गया. आशंका है कि मौत का आंकड़ा अब भी बढ़ सकता है. वहीं, एक दर्जन से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है.
लोहामंडी में भीषण सड़क दुर्घटना की सूचना के बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा और मंत्री के के बिश्नोई कांवटिया अस्पताल पहुंचे.
कहा जा रहा है कि बेकाबू डंपर ने कई गाड़ियों को भीषण टक्कर मार दी डंपर ट्रेक का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ.
सूचना मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच रहे. मुख्य मार्ग का यातायात भी डायवर्ट किया गया.
घायलों को कांवटिया हॉस्पिटल पहुंचाया गया. वहीं, गंभीर घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर भेजा जा रहा है. कार में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी.
रोड पर लोगों की भीड़ लगी हुई है. रोड पर चल रहे दोपहिया व चौपाइयां वाहनों को टक्कर मारते हुए कई मीटर तक डंपर आगे गया. डंपर चालक के शराब के नशे में होने की बात आ रही सामने आ रही है.फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है.
सूचना मिलते ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गहरा शोक व्यक्त किया, जन हानि की घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है, दीया कुमारी ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को असीम दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूं.
खबर अपडेट की जा रही है.