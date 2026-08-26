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जयपुर में आज घर से निकलने से पहले देख लें रूट मैप! जुलूस के चलते परकोटे में कई रास्ते बंद और ट्रैफिक डायवर्ट

Jaipur Route Diversion: जयपुर में ईद मिलादुन्नबी पर दोपहर 2 बजे चार दरवाजा से जुलूस-ए-मोहम्मदी निकलेगा. चार दरवाजा से कर्बला तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. कई बाजारों में पार्किंग और ई-रिक्शा व हल्के मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 26, 2026, 09:29 AM IST | Updated:Aug 26, 2026, 09:29 AM IST
जयपुर में आज घर से निकलने से पहले देख लें रूट मैप! जुलूस के चलते परकोटे में कई रास्ते बंद और ट्रैफिक डायवर्ट
Image Credit: AI Generated

Jaipur Route Diversion: जयपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आज शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा. दोपहर बाद जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाला जाएगा. इसे देखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए एडवाइजरी जारी की है. जुलूस के दौरान पुराने जयपुर के कई प्रमुख बाजारों और मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी.

दोपहर 2 बजे चार दरवाजा से शुरू होगा जुलूस

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जुलूस-ए-मोहम्मदी दोपहर 2 बजे चार दरवाजा से रवाना होगा. इसके बाद जुलूस सुभाष चौक और रामगढ़ मोड़ होते हुए कर्बला पहुंचेगा. कर्बला पहुंचने के बाद जुलूस सभा में बदल जाएगा. जुलूस के गुजरने के दौरान मुख्य मार्ग के साथ आसपास की गलियों से होने वाली वाहनों की आवाजाही भी बंद रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जुलूस के समय इन रास्तों पर जाने से बचें और जरूरत होने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें.

इन इलाकों में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

जुलूस के चलते चार दरवाजा से सुभाष चौक, रामगढ़ मोड़ और कर्बला तक यातायात में बदलाव किया जाएगा. इस दौरान जुलूस के मार्ग पर वाहनों का प्रवेश नियंत्रित रहेगा. पुराने शहर के प्रमुख बाजारों में भी ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है.

हवामहल बाजार, सुभाष चौक, रामगंज बाजार और घाटगेट बाजार में पार्किंग पर प्रतिबंध रहेगा. इन इलाकों में आने वाले वाहन चालकों से यातायात पुलिस ने पहले से वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने की अपील की है.

ई-रिक्शा और हल्के मालवाहक वाहनों पर रोक

जुलूस के दौरान निर्धारित मार्ग और आसपास के हिस्सों में हल्के मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक रहेगी. इसके साथ ही ई-रिक्शा की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी. इसका उद्देश्य जुलूस के दौरान भीड़ और वाहनों के दबाव को नियंत्रित करना है.

ट्रैफिक पुलिस हालात के अनुसार यातायात को दूसरे रास्तों पर डायवर्ट करेगी. परकोटे में यातायात का दबाव अधिक बढ़ने पर एमआई रोड से भी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर भेजा जा सकता है.

सांगानेर में भी बदली रहेगी यातायात व्यवस्था

ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर सांगानेर में भी जुलूस निकाला जाएगा. जुलूस के दौरान यहां कई स्थानों पर यातायात डायवर्ट रहेगा. ऐसे में सांगानेर की ओर जाने वाले वाहन चालकों को भी मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था में होने वाले बदलाव को ध्यान में रखकर यात्रा करने की सलाह दी गई है.

क्या है ईद मिलादुन्नबी

ईद मिलादुन्नबी को मुस्लिम समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर माना जाता है. यह दिन पैगंबर हजरत मुहम्मद की पैदाइश की याद में मनाया जाता है. इस अवसर पर कई जगह जुलूस-ए-मोहम्मदी निकाले जाते हैं और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. लोग पैगंबर हजरत मुहम्मद की शिक्षाओं और उनके बताए इंसानियत, भाईचारे और शांति के संदेश को याद करते हैं.

लोगों से वैकल्पिक रास्ते अपनाने की अपील

जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जुलूस के समय निर्धारित मार्गों पर अनावश्यक आवाजाही से बचें. वाहन चालक पहले से वैकल्पिक रास्ते तय कर लें, ताकि उन्हें ट्रैफिक डायवर्जन के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े. जुलूस समाप्त होने और यातायात सामान्य होने के बाद संबंधित मार्गों पर आवाजाही बहाल की जाएगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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