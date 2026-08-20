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Explainer: कुल्हाड़ी से हमला, कंबल में लाश, कैब ड्राइवर को शक और खुल गया हत्या का राज, बेटे से पूछताछ में खुला खौफनाक सच

जयपुर के सांगानेर सदर थाना क्षेत्र में कंबल में लिपटे मिले बुजुर्ग जगदीश के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के अनुसार, बेटे सवाईराम ने कुल्हाड़ी से पिता की हत्या कर दी. इसके बाद शव को कंबल में लपेटकर ठिकाने लगाने के लिए कैब बुलाई गई, लेकिन चालक को शक होने पर उसने पुलिस को सूचना दे दी. पुलिस ने मृतक की पत्नी को भी हिरासत में लिया है और उसकी भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, परिवार पहले भी बहू की हत्या के मामले में जेल जा चुका है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Vishnu Prakash Sharma
Published:Aug 20, 2026, 06:06 PM IST | Updated:Aug 20, 2026, 06:08 PM IST
Explainer: कुल्हाड़ी से हमला, कंबल में लाश, कैब ड्राइवर को शक और खुल गया हत्या का राज, बेटे से पूछताछ में खुला खौफनाक सच
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Crime: राजस्थान के राजधानी जयपुर में बुजुर्ग की हत्या की रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. सांगानेर सदर थाना इलाके के गोविंदपुरा में कंबल में लिपटे मिले वृद्ध के शव के मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे और पत्नी को हिरासत में लिया है.

पुलिस जांच में सामने आया कि पारिवारिक विवाद के चलते बेटे ने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की तैयारी थी, लेकिन वाहन चालक के शक और पुलिस को दी गई सूचना ने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया.

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सड़क किनारे कंबल में लिपटा मिला शव
राजधानी जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके के गोविंदपुरा जेडीए बस्ती में सड़क किनारे कंबल में लिपटा एक वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई. मृतक की पहचान गोविंदपुरा निवासी जगदीश के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, शव करीब दो दिन पुराना था. पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

पुलिस को किस पर शक हुआ?
जांच आगे बढ़ी तो पुलिस का शक मृतक के परिवार की ओर गया. जगदीश अपनी पत्नी सजनी देवी और बेटे सवाईराम जाट के साथ जेडीए बस्ती में रहता था. पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ शुरू की. इसी दौरान मृतक के बेटे सवाईराम के बयानों और परिस्थितियों में पुलिस को विरोधाभास नजर आया. पुलिस ने सवाईराम से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद मामले की कड़ियां जुड़ने लगी.

बेटे ने कुल्हाड़ी से किया हमला
पुलिस पूछताछ में सवाईराम ने अपने पिता की हत्या करना कबूल किया. सामने आया कि पारिवारिक विवाद के चलते सवाईराम ने अपने पिता जगदीश पर कुल्हाड़ी से हमला किया. हमले में जगदीश की मौत हो गई. इसके बाद शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया गया. पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद शव को किसी दूसरी जगह ले जाकर फेंकने की तैयारी थी. शव को कंबल में लपेटा गया और उसे ले जाने के लिए कैब मंगवाई गई. मामले में आरोपी बेटे ने बताया कि पिता शराब पीने के बाद आए दिन झगड़ा करते थे. ऐसे में 18 अगस्त की रात को भी पिता से लड़ाई हुई और कहासुनी के बाद गुस्से में पिता की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी.

बॉडी को गलने में कितना समय लगता है?
अगर आरोपी बॉडी को मिट्टी में गाड़ता तो बॉडी को गलने में कितना समय लगता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता है. यह वहां के तापमान, नमी, मिट्टी का प्रकार, ऑक्सीजन की उपलब्धता, गहराई, शव की स्थिति और कीट या सूक्ष्मजीवों की गतिविधि पर निर्भर करता है. मिट्टी में दबे शव के गलने की प्रक्रिया कई कारकों पर निर्भर करती है और इसमें कई हफ्ते से लेकर कई महीने या उससे अधिक समय लग सकता है.

परिस्थितियों के आधार पर शव के ऊतक धीरे-धीरे विघटित होते हैं, जबकि हड्डियां लंबे समय तक बनी रह सकती हैं. गर्म और नम वातावरण में शव तेजी से गलता है, जो सामान्यत ठंडे वातावरण की तुलना में तेज से होता है. गर्म मौसम में शव के विघटन की प्रक्रिया तेज हो जाती है. लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है.

अगर एक सदी यानी सौ साल के बाद की बात करें तो धीरे-धीरे बॉडी की एक-एक हड्डी भी डिम्पोज हो चुकी होगी. इसी तरह एक इंसान की हड्डियां भी पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं. इसको खत्म होने में 100 साल से ज्यादा का समय लग सकता है.

ऐसे में खुला पूरी हत्या का राज
हालांकि आरोपी की योजना पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकी. शव को ले जाने के लिए बुलाए गए वाहन चालक को पूरे मामले पर शक हुआ. चालक ने पुलिस को सूचना दे दी. यहीं से पुलिस की जांच को अहम सुराग मिला. पुलिस ने घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पूछताछ को जोड़ते हुए पूरे मामले की तह तक पहुंचना शुरू किया. इसके बाद सवाईराम से पूछताछ में हत्या का राज खुल गया.

पुलिस जांच में एक और अहम बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार, मृतक की पत्नी सजनी देवी को भी हत्या की जानकारी थी. हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की योजना में उसकी भूमिका और जानकारी को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे सवाईराम जाट और मृतक की पत्नी सजनी देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस हत्या के कारण, घटनाक्रम और शव को ठिकाने लगाने की पूरी साजिश को लेकर आगे की जांच कर रही है.

मृतक ने भाई ने शव लेने से किया इनकार
एसीपी चाकसू भवानी सिंह ने कहा कि घटना के बाद मृतक जगदीश का भाई आया, लेकिन उसने शव लेने से इनकार कर दिया. भाई का कहना था कि साल 1984 के बाद उसका जगदीश से कोई सम्पर्क नहीं था. पुलिस ने जब उसको पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए जगदीश का शव लेने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया. उसने कहा कि जब उसका कोई सम्पर्क नहीं था तो वह शव नहीं ले सकता. आप नगर निगम की ओर से अंतिम संस्कार करवा दो.

हत्या के आरोप में जेल में था परिवार
डीसीपी साउथ राजर्षि राज के अनुसार, अभी तक प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जगदीश, उसकी पत्नी और दोनों बेटों पर बहू की हत्या का आरोप है. साल 2024 में हत्या के मामले में परिवार के चारों सदस्य जेल गए थे. पत्नी की हत्या के मामले में बड़ा बेटा अभी भी जेल में है. करीब 4 महीने पहले जमानत होने पर जगदीश, उसकी पत्नी और छोटा बेटा सवाई जेल से बाहर आए थे. वहीं जगदीश भी हत्या के एक मामले में पहले जेल जा चुका है.

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मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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