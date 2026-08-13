/जयपुर में हाथियों का शाही रैंप वॉक, 62 किलो चांदी के गहनों से सजे गजराजों ने लूटी महफिल

Jaipur News: जयपुर में विश्व हाथी दिवस के मौके पर आमेर स्थित हाथी गांव में बुधवार को खास आयोजन किया गया. यहां एलीफेंट फैशन शो का आयोजन हुआ, जिसमें पारंपरिक पोशाक और पुराने समय के आभूषणों से सजे हाथियों ने रैंप वॉक किया. शाही अंदाज में तैयार हाथियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे. रैंप पर हाथियों की मौजूदगी आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण रही.

फैशन शो में नर हाथी बल्लू/बाबू के साथ हथनी पुष्पा और चंदा ने रैंप वॉक किया. तीनों हाथियों को खास तौर पर पारंपरिक पोशाक और चांदी के गहनों से सजाया गया था. हाथियों को करीब 62 किलो चांदी के पारंपरिक आभूषण पहनाए गए. रैंप पर शाही रूप में सजे हाथियों को देखकर पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने इस खास पल को कैमरों में कैद किया.

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हाथी संरक्षण का दिया संदेश

इस आयोजन का मकसद केवल पर्यटकों का मनोरंजन करना नहीं था. कार्यक्रम के जरिए हाथियों के प्रति लोगों में संवेदनशीलता बढ़ाने और उनके संरक्षण का संदेश भी दिया गया. आयोजन के दौरान हाथियों की देखभाल और उनके प्रति जिम्मेदारी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया. कार्यक्रम ने हाथियों के संरक्षण और उनके प्रति बेहतर व्यवहार की जरूरत को भी सामने रखा.

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हाथियों के लिए 3 हजार किलो फलों की व्यवस्था

विश्व हाथी दिवस पर हाथियों के लिए विशेष स्टॉल भी लगाए गए. इन स्टॉल पर करीब 3 हजार किलो अलग-अलग प्रकार के फल रखे गए थे. हाथियों ने इन फलों का जमकर आनंद लिया. हाथियों को फल खाते देखना भी पर्यटकों के लिए खास अनुभव रहा. बड़ी संख्या में लोगों ने इस दौरान तस्वीरें और वीडियो बनाए.

हथनी जोनाली का मनाया गया जन्मदिन

कार्यक्रम के दौरान हथनी जोनाली का जन्मदिन भी खास तरीके से मनाया गया. इस अवसर पर केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया. आयोजन में मौजूद पर्यटकों ने जन्मदिन समारोह में भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया और इस पल को अपने कैमरों में कैद किया.

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आर्मेनिया और सोमालिया के डिप्लोमेट्स भी पहुंचे

हाथी गांव में हुए इस विशेष कार्यक्रम में आर्मेनिया और सोमालिया से आए डिप्लोमेट्स भी मौजूद रहे. पारंपरिक परिधान और चांदी के आभूषणों से सजे हाथियों का रैंप वॉक उनके लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा. पूरे आयोजन में हाथियों की शाही सजावट, रैंप वॉक और संरक्षण का संदेश प्रमुख आकर्षण रहे.