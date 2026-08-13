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जयपुर में हाथियों का शाही रैंप वॉक, 62 किलो चांदी के गहनों से सजे गजराजों ने लूटी महफिल

Jaipur News: जयपुर के आमेर स्थित हाथी गांव में विश्व हाथी दिवस पर अनोखा एलीफेंट फैशन शो हुआ. बल्लू/बाबू, पुष्पा और चंदा ने 62 किलो चांदी के पारंपरिक गहनों से सजे होकर रैंप वॉक किया. कार्यक्रम में हाथी संरक्षण का संदेश दिया गया और 3 हजार किलो फल रखे गए.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 13, 2026, 08:50 AM IST | Updated:Aug 13, 2026, 08:50 AM IST
जयपुर में हाथियों का शाही रैंप वॉक, 62 किलो चांदी के गहनों से सजे गजराजों ने लूटी महफिल
Image Credit: 62 किलो चांदी के आभूषणों से सजे हाथी.

Jaipur News: जयपुर में विश्व हाथी दिवस के मौके पर आमेर स्थित हाथी गांव में बुधवार को खास आयोजन किया गया. यहां एलीफेंट फैशन शो का आयोजन हुआ, जिसमें पारंपरिक पोशाक और पुराने समय के आभूषणों से सजे हाथियों ने रैंप वॉक किया. शाही अंदाज में तैयार हाथियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे. रैंप पर हाथियों की मौजूदगी आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण रही.

फैशन शो में नर हाथी बल्लू/बाबू के साथ हथनी पुष्पा और चंदा ने रैंप वॉक किया. तीनों हाथियों को खास तौर पर पारंपरिक पोशाक और चांदी के गहनों से सजाया गया था. हाथियों को करीब 62 किलो चांदी के पारंपरिक आभूषण पहनाए गए. रैंप पर शाही रूप में सजे हाथियों को देखकर पर्यटक काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने इस खास पल को कैमरों में कैद किया.

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हाथी संरक्षण का दिया संदेश

इस आयोजन का मकसद केवल पर्यटकों का मनोरंजन करना नहीं था. कार्यक्रम के जरिए हाथियों के प्रति लोगों में संवेदनशीलता बढ़ाने और उनके संरक्षण का संदेश भी दिया गया. आयोजन के दौरान हाथियों की देखभाल और उनके प्रति जिम्मेदारी को लेकर लोगों को जागरूक किया गया. कार्यक्रम ने हाथियों के संरक्षण और उनके प्रति बेहतर व्यवहार की जरूरत को भी सामने रखा.

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हाथियों के लिए 3 हजार किलो फलों की व्यवस्था

विश्व हाथी दिवस पर हाथियों के लिए विशेष स्टॉल भी लगाए गए. इन स्टॉल पर करीब 3 हजार किलो अलग-अलग प्रकार के फल रखे गए थे. हाथियों ने इन फलों का जमकर आनंद लिया. हाथियों को फल खाते देखना भी पर्यटकों के लिए खास अनुभव रहा. बड़ी संख्या में लोगों ने इस दौरान तस्वीरें और वीडियो बनाए.

हथनी जोनाली का मनाया गया जन्मदिन

कार्यक्रम के दौरान हथनी जोनाली का जन्मदिन भी खास तरीके से मनाया गया. इस अवसर पर केक काटकर जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया. आयोजन में मौजूद पर्यटकों ने जन्मदिन समारोह में भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया और इस पल को अपने कैमरों में कैद किया.

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आर्मेनिया और सोमालिया के डिप्लोमेट्स भी पहुंचे

हाथी गांव में हुए इस विशेष कार्यक्रम में आर्मेनिया और सोमालिया से आए डिप्लोमेट्स भी मौजूद रहे. पारंपरिक परिधान और चांदी के आभूषणों से सजे हाथियों का रैंप वॉक उनके लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा. पूरे आयोजन में हाथियों की शाही सजावट, रैंप वॉक और संरक्षण का संदेश प्रमुख आकर्षण रहे.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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