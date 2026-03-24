Jaipur News: दूसरी मंजिल से बेसमेंट में जा गिरी लिफ्ट, एक ही परिवार के 8 सदस्य थे सवार

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर शहर की एक आवासीय सोसायटी में लिफ्ट टूटने का गंभीर मामला सामने आया है. जगतपुरा क्षेत्र स्थित दी महिमा पैनोरमा रेजिडेंट वेलफेयर सोसायटी में दूसरी मंजिल से लिफ्ट अचानक गिरकर बेसमेंट में जा गिरी. हादसे के वक्त लिफ्ट में एक ही परिवार के 8 सदस्य सवार थे.

जानकारी के अनुसार, घटना 23 अक्टूबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे की है. एल-ब्लॉक में रहने वाले मिथलेश मीणा अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए बाहर जाने के लिए लिफ्ट में सवार हुए थे. दूसरी मंजिल तक पहुंचते ही लिफ्ट अचानक अटक गई. इमरजेंसी बटन दबाने पर मेंटेनेंस स्टाफ मौके पर पहुंचा, लेकिन इसी दौरान लिफ्ट अचानक टूटकर नीचे बेसमेंट में गिर गई.

हादसे के बाद लिफ्ट में मौजूद सभी लोग घबरा गए और चीख-पुकार मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सभी को बाहर निकाला. इस दुर्घटना में मिथलेश मीणा के पैर में फ्रैक्चर हो गया, जबकि अन्य 7 लोगों को मामूली चोटें आई हैं. घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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पीड़ित परिवार ने अब रामनगरिया थाने में सोसायटी प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि लिफ्ट की स्थिति को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की गई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और सोसायटी प्रबंधन की लापरवाही की पड़ताल की जा रही है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

पढ़िए हादसे की एक और खबर

Jhalawara News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के गंगधार क्षेत्र के कुमठिया गांव में पागल कुत्ते के हमले में तीन मासूम बच्चे घायल हो गए. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया है. कुमठिया गांव में बालक विनयराज, रितेश और सुरेंद्र घर के बाहर खेल रहे थे. इसी दौरान एक पागल कुत्ते ने अचानक बच्चों पर हमला कर दिया और उन्हें काट लिया.

बच्चों की चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्ते को भगाकर बच्चों को छुड़ाया. घटना के बाद परिजन तीनो बच्चों को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उन्हें लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया. हालत को देखते हुए एक बच्चे को इलाज के लिए झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया.

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