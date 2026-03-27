LPG संकट में कालाबाजारी का गढ़ बना जयपुर! गैस ब्लैक की 1200 से ज्यादा शिकायतें दर्ज, विभागीय रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

LPG Black Marketing in Jaipur: राजस्थान में LPG सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर उठे दावों की विभागीय रिपोर्ट ने पूरी तरह पोल खोल दी है. रिपोर्ट में सामने आए आंकड़ों ने सिस्टम की लापरवाही और कालाबाजारी को साफ तौर पर उजागर कर दिया है.

7 हजार से ज्यादा बुकिंग न होने की शिकायतें

विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, पूरे प्रदेश में LPG सिलेंडर बुकिंग न होने की 7 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं. आम उपभोक्ताओं को महीनों से सिलेंडर बुक करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पा रहा है.

कालाबाजारी की 1200 से ज्यादा शिकायतें दर्ज

सबसे चौंकाने वाला खुलासा कालाबाजारी को लेकर हुआ है. रिपोर्ट में 1,200 से ज्यादा शिकायतें कालाबाजारी की दर्ज की गई हैं. उपभोक्ताओं का आरोप है कि गैस एजेंसियां और डीलर खुले आम ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं और तय मूल्य से कहीं ज्यादा दाम वसूल रहे हैं.

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जयपुर कालाबाजारी का सबसे बड़ा गढ़

जयपुर जिला कालाबाजारी के मामलों में पूरे प्रदेश में नंबर-1 पर है. राजधानी जयपुर में अकेले 320 शिकायतें दर्ज हुई हैं. कुल शिकायतों में लगभग 60 प्रतिशत मामले जयपुर शहर से जुड़े हैं. इसके बाद सीकर दूसरे स्थान पर है, जहां 120 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जबकि झुंझुनूं तीसरे स्थान पर है, जहां 88 शिकायतें सामने आई हैं.

कार्रवाई के बावजूद नहीं लग रही रोक

विभाग और पुलिस द्वारा कई बार छापेमारी और कार्रवाई का दावा किया गया, लेकिन हकीकत में कालाबाजारी पर कोई रोक नहीं लग पा रही है. उपभोक्ताओं का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है.



सर्वर ठप होने से बढ़ी उपभोक्ताओं की मुश्किलें

इस संकट को और गंभीर बनाने में गैस कंपनियों के सर्वर ठप होना भी बड़ा कारण बन रहा है. ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम बार-बार फेल हो रहा है, जिसके कारण आम लोग सिलेंडर बुक ही नहीं कर पा रहे हैं. कई जिलों में दिन भर सर्वर डाउन रहने की शिकायतें आ रही हैं.

आम जनता पर पड़ा भारी असर

LPG संकट से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और मध्यम वर्गीय परिवारों को हो रही है. कई परिवार खाना पकाने के लिए लकड़ी या अन्य वैकल्पिक साधनों का सहारा लेने को मजबूर हैं. शादी-ब्याह के सीजन में यह समस्या और बढ़ गई है.प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है कि वे इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाएं. उपभोक्ता संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा बुकिंग सिस्टम को सुधारते हुए हर पात्र व्यक्ति को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए.

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