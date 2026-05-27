/शराब ठेकेदारों पर ₹2000 करोड़ का बकाया, अब आबकारी विभाग बजाएगा ढोल, कुर्क होगी संपत्ति

Jaipur News : राज्य में शराब दुकानों पर गारंटी राशि बकाया रहने पर राशि नहीं चुकाने वाले ठेकेदारों पर अब सख्ती की जाएगी. आबकारी विभाग अगले माह वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाएगा. आयुक्त ने सभी जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को बकाया राजस्व की वसूली को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. बकाया राजस्व की वसूली के लिए 1 से 30 जून की अवधि में विशेष अभियान चलाया जाएगा.

दरअसल आबकारी विभाग में बकाया राशि काफी अधिक है. कोविड के बाद से ही आबकारी विभाग की बकाया राशि बढ़ी है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक करीब 2 हजार करोड़ रुपए की राशि बकाया है. बड़ी बात यह है कि पिछले वर्षों में बकाया राशि वसूली लगभग नगण्य रही है. इसे देखते हुए जून माह में बकाया राजस्व की वसूली की जाएगी.

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आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने सभी जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारियों को बकाया वसूली का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. जून माह के दौरान पुराना बकाया अधिकाधिक वसूलने के लिए कार्रवाई की जाएगी. आयुक्त ने कहा है कि विभागीय बकाया की वसूली की स्थिति को लेकर हर माह की 10 तारीख को आबकारी मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी. दरअसल वित्त वर्ष 2021-22 में नई नीति के तहत लॉटरी प्रक्रिया को समाप्त करते हुए शराब दुकानों का ऑनलाइन ऑक्शन शुरू किया गया था. उस दौरान बोली अधिक लगाने और गारंटी पूर्ति नहीं कर पाने के चलते बड़ी संख्या में ठेकेदारों पर राशि बकाया रह गई थी.

आबकारी विभाग यह उपाय करेगा

- सभी DEO, आबकारी निरीक्षकों को बकायादारों से व्यक्तिश: मिलने के निर्देश

- इसके बाद भी बकायादार राशि जमा नहीं कराते हैं सख्ती की जाएगी

- बाकीदारों की चल-अचल सम्पत्तियों को कुर्क-नीलाम करने की कार्यवाही करें

- राजस्व आसूचना निदेशालय से बाकीदारों की सम्पत्ति, वाहन की जानकारी दी गई

- आबकारी विभाग के निरीक्षकों को सम्पत्तियों की जानकारी दी गई

- उपलब्ध जानकारी से बाकीदारों की सम्पत्ति की नीलामी करने के निर्देश

- सम्पत्तियों की जानकारी नहीं हो तो सम्बंधित विभागों से ली जाए जानकारी

- राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद

- बैंकों आदि से समन्वय कर बाकीदारों की सम्पत्ति की जानकारी लेकर कुर्की करें

- कुर्क की गई सम्पत्तियों की नीलामी की तारीख तय करते हुए प्रचार-प्रसार करें

- सम्बंधित क्षेत्र में माइक से भी कुर्क सम्पत्ति की नीलामी का प्रचार-प्रसार करें

- ताकि बाकीदार खुद ही जागरूक होकर अपनी बकाया राशि जमा कर दें

दूसरों के नाम से चला रहे दुकान, इन पर करें सख्ती

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने कहा है कि कई मामलों में बाकीदार के परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है. सामाजिक और आर्थिक रूप से भी स्थापित हैं. परन्तु राजकीय बकाया होने के चलते व्यवसाय परिजनों या अन्य व्यक्तियों के नाम से कर रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार बकायादारों पर कार्यवाही करते हुए वसूली करने के लिए कहा है.

न्यायालयी मामलों के लिए ये निर्देश दिए

- आबकारी आयुक्त ने न्यायालयों में लंबित मामलों को लेकर भी दिए निर्देश

- कहा, ऐसे प्रकरण जिनमें वसूली पर स्थगन है

- या न्यायालय में लंबे समय से सुनवाई की तारीख नहीं लग रही है

- इन प्रकरणों को सम्बंधित OIC और AC जोन नियमित मॉनिटरिंग करें

- शीघ्र सुनवाई के लिए प्रयास करें, स्थगन को वैकेट करवाएं

- यदि किसी बाकीदार ने फर्जी सॉल्वेंसी प्रस्तुत की हो, झूठा शपथ पत्र दिया हो

- बेनामी निविदा देने या मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामलों में कार्रवाई करें

- ऐसे लोगों के विरुद्ध डीईओ सम्बंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं

- बकाया राशि वसूली नहीं होने से विभिन्न ऑडिट आक्षेप लंबित

- इन लंबित आक्षेपों से सम्बंधित वसूली करते हुए शीघ्र पैरा निस्तारित करवाएं

जो वसूली नहीं करेंगे, उन पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

आबकारी आयुक्त ने कहा है कि बकाया वसूली में किसी भी स्तर पर कोताही या लापरवाही बरते पर सम्बंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी. इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजने की जिम्मेदारी अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन की रहेगी. कुलमिलाकर इस बार आबकारी विभाग बकाया राजस्व वसूली के लिए गंभीर है, हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस एक महीने के अभियान में विभाग कितनी बकाया राशि वसूल सकेगा ?