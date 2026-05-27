Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /शराब ठेकेदारों पर ₹2000 करोड़ का बकाया, अब आबकारी विभाग बजाएगा ढोल, कुर्क होगी संपत्ति

शराब ठेकेदारों पर ₹2000 करोड़ का बकाया, अब आबकारी विभाग बजाएगा ढोल, कुर्क होगी संपत्ति

Jaipur News : कोविड के बाद से ही आबकारी विभाग की बकाया राशि बढ़ी है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक करीब 2 हजार करोड़ रुपए की राशि बकाया है. बड़ी बात यह है कि पिछले वर्षों में बकाया राशि वसूली लगभग नगण्य रही है.

Edited byPragati PantReported byKashi Ram
Published: May 27, 2026, 04:21 PM|Updated: May 27, 2026, 04:21 PM
शराब ठेकेदारों पर ₹2000 करोड़ का बकाया, अब आबकारी विभाग बजाएगा ढोल, कुर्क होगी संपत्ति
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : राज्य में शराब दुकानों पर गारंटी राशि बकाया रहने पर राशि नहीं चुकाने वाले ठेकेदारों पर अब सख्ती की जाएगी. आबकारी विभाग अगले माह वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाएगा. आयुक्त ने सभी जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को बकाया राजस्व की वसूली को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. बकाया राजस्व की वसूली के लिए 1 से 30 जून की अवधि में विशेष अभियान चलाया जाएगा.

दरअसल आबकारी विभाग में बकाया राशि काफी अधिक है. कोविड के बाद से ही आबकारी विभाग की बकाया राशि बढ़ी है. विभागीय आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक करीब 2 हजार करोड़ रुपए की राशि बकाया है. बड़ी बात यह है कि पिछले वर्षों में बकाया राशि वसूली लगभग नगण्य रही है. इसे देखते हुए जून माह में बकाया राजस्व की वसूली की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने सभी जोन के अतिरिक्त आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारियों को बकाया वसूली का अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं. जून माह के दौरान पुराना बकाया अधिकाधिक वसूलने के लिए कार्रवाई की जाएगी. आयुक्त ने कहा है कि विभागीय बकाया की वसूली की स्थिति को लेकर हर माह की 10 तारीख को आबकारी मुख्यालय को रिपोर्ट भेजनी होगी. दरअसल वित्त वर्ष 2021-22 में नई नीति के तहत लॉटरी प्रक्रिया को समाप्त करते हुए शराब दुकानों का ऑनलाइन ऑक्शन शुरू किया गया था. उस दौरान बोली अधिक लगाने और गारंटी पूर्ति नहीं कर पाने के चलते बड़ी संख्या में ठेकेदारों पर राशि बकाया रह गई थी.

आबकारी विभाग यह उपाय करेगा

- सभी DEO, आबकारी निरीक्षकों को बकायादारों से व्यक्तिश: मिलने के निर्देश

- इसके बाद भी बकायादार राशि जमा नहीं कराते हैं सख्ती की जाएगी

- बाकीदारों की चल-अचल सम्पत्तियों को कुर्क-नीलाम करने की कार्यवाही करें

- राजस्व आसूचना निदेशालय से बाकीदारों की सम्पत्ति, वाहन की जानकारी दी गई

- आबकारी विभाग के निरीक्षकों को सम्पत्तियों की जानकारी दी गई

- उपलब्ध जानकारी से बाकीदारों की सम्पत्ति की नीलामी करने के निर्देश

- सम्पत्तियों की जानकारी नहीं हो तो सम्बंधित विभागों से ली जाए जानकारी

- राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद

- बैंकों आदि से समन्वय कर बाकीदारों की सम्पत्ति की जानकारी लेकर कुर्की करें

- कुर्क की गई सम्पत्तियों की नीलामी की तारीख तय करते हुए प्रचार-प्रसार करें

- सम्बंधित क्षेत्र में माइक से भी कुर्क सम्पत्ति की नीलामी का प्रचार-प्रसार करें

- ताकि बाकीदार खुद ही जागरूक होकर अपनी बकाया राशि जमा कर दें

दूसरों के नाम से चला रहे दुकान, इन पर करें सख्ती

आबकारी आयुक्त नमित मेहता ने कहा है कि कई मामलों में बाकीदार के परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है. सामाजिक और आर्थिक रूप से भी स्थापित हैं. परन्तु राजकीय बकाया होने के चलते व्यवसाय परिजनों या अन्य व्यक्तियों के नाम से कर रहे हैं। ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार बकायादारों पर कार्यवाही करते हुए वसूली करने के लिए कहा है.

न्यायालयी मामलों के लिए ये निर्देश दिए

- आबकारी आयुक्त ने न्यायालयों में लंबित मामलों को लेकर भी दिए निर्देश

- कहा, ऐसे प्रकरण जिनमें वसूली पर स्थगन है

- या न्यायालय में लंबे समय से सुनवाई की तारीख नहीं लग रही है

- इन प्रकरणों को सम्बंधित OIC और AC जोन नियमित मॉनिटरिंग करें

- शीघ्र सुनवाई के लिए प्रयास करें, स्थगन को वैकेट करवाएं

- यदि किसी बाकीदार ने फर्जी सॉल्वेंसी प्रस्तुत की हो, झूठा शपथ पत्र दिया हो

- बेनामी निविदा देने या मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करने के मामलों में कार्रवाई करें

- ऐसे लोगों के विरुद्ध डीईओ सम्बंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं

- बकाया राशि वसूली नहीं होने से विभिन्न ऑडिट आक्षेप लंबित

- इन लंबित आक्षेपों से सम्बंधित वसूली करते हुए शीघ्र पैरा निस्तारित करवाएं

जो वसूली नहीं करेंगे, उन पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही

आबकारी आयुक्त ने कहा है कि बकाया वसूली में किसी भी स्तर पर कोताही या लापरवाही बरते पर सम्बंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी. इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजने की जिम्मेदारी अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन की रहेगी. कुलमिलाकर इस बार आबकारी विभाग बकाया राजस्व वसूली के लिए गंभीर है, हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस एक महीने के अभियान में विभाग कितनी बकाया राशि वसूल सकेगा ?


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:बंगाल की तरह देशभर में चुनाव होने लग गए तो डेमोक्रेसी बर्बाद होगी - अशोक गहलोत

ट्रेंडिंग न्यूज़

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

गर्मी में सुस्त शरीर को रखेगा ताजा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, एक खा लिया तो बार-बार करेगा मन!

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

राजस्थान के लिए अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

रेगिस्तान की रेत में मिला ‘सफेद गोल्ड’ का भंडार, राजस्थान में गैस की नई खोज ने बदली तस्वीर!

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

ट्रक से भिड़ी क्रूजर, पलभर में सड़क पर बिछ गई लाशें… पढ़ें जयपुर हाईवे हादसे की दर्दनाक कहानी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

आसाराम की अपील खारिज, उम्रकैद जारी… हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

राजस्थान में सोने के साथ चांदी की भी डूबी नैया, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड के रेट?

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

REET Mains Result 2026: क्या आज जारी होगा राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट? जानें भर्ती बोर्ड का ताजा अपडेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

Anu Meena Death Case: व्हाट्सएप चैट्स ने खोले राज, अनू ने लिखा-मैं जा रही हूं खोज लेना अपने लिए जैसी चाहे वैसी...

'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

जयपुर में प्रताप नगर में कब्रिस्तान विवाद पर बवाल! हजारों लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च

नौतपा की झुलसा देने वाली गर्मी में पीएम मोदी का बड़ा संदेश, राजस्थान का संस्कार, इस गर्मी में मटका जरूर रखें

Weather: धौलपुर को भिगोने आ रहे काले बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष, जीजा ने साले पर चाकू से किया हमला, साढ़ू भी हुआ घायल

रूह कंपा देगी अनु मीणा की एक-एक लाइन! पढ़ें आखिरी मैसेज

Rajasthan Weather: धौलपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश का अलर्ट!

क्या है जानलेवा बीमारी इबोला के लक्षण?

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बूंदे, तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान में मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव!

कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

Tags:
Jaipur news
Rajasthan News

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

Bikaner news
2

PM मोदी के 12 वर्षों को मदन राठौड़ ने बताया 'स्वर्णिम काल', विपक्ष के आरोपों पर दिया करारा जवाब

Rajasthan politics
3

गोविंददेवजी और मोती डूंगरी में फव्वारों के बीच कूल-कूल मोड में भगवान

Jaipur news
4

Jaipur News: मां-बेटे की जंगल में फाइट! वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Jaipur news
5

भैराणा धाम में उमड़ा जनसैलाब! हनुमान बेनीवाल की महापंचायत ने बढ़ाया सियासी पारा

dudu news