जयपुर में बीसलपुर DAM का बड़ा शटडाउन, 2 दिन पानी की किल्लत से जूझेगी राजधानी, आज शाम से बांध बंद

Bisalpur Dam Shutdown: जयपुर शहर के लिए एक बड़ी खबर है. राजधानी जयपुर में आज यानी 28 मार्च शाम से बीसलपुर डैम का शटडाउन शुरू हो रहा है. इसके चलते कल यानी 29 मार्च और 30 मार्च को पूरे शहर में पेयजल सप्लाई पूरी तरह बाधित रहेगी. जलदाय विभाग (PHED) ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है. सालाना रखरखाव और मुख्य पाइपलाइन में बड़े लीकेज की मरम्मत के कारण यह शटडाउन लिया जा रहा है.

शटडाउन का पूरा शेड्यूल

28 मार्च (आज) शाम 8 बजे: बीसलपुर-जयपुर पेयजल परियोजना के सूरजपुरा फिल्टर प्लांट और पंपिंग स्टेशन बंद हो जाएगा.

29 मार्च (रविवार): पूरे जयपुर शहर में पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी.

30 मार्च (सोमवार): सुबह तक पानी नहीं आएगा, शाम में कुछ इलाकों में आंशिक बहाली संभव.

31 मार्च (मंगलवार): सुबह से सामान्य पानी की सप्लाई शुरू होने की उम्मीद.

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जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार, शटडाउन की अवधि लगभग 60 घंटे की हो सकती है, लेकिन काम समय से पहले पूरा होने पर सप्लाई पहले भी बहाल की जा सकती है.

शटडाउन लेने के मुख्य कारण

जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर-2 अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि यह शटडाउन अत्यंत जरूरी है. सूरजपुरा फिल्टर प्रोजेक्ट से लगभग 26 किलोमीटर दूर मुख्य पाइपलाइन में बड़ा लीकेज हो गया है. इस लीकेज से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा था. इसके अलावा, बीसलपुर-जयपुर ड्रिंकिंग वॉटर प्रोजेक्ट के सालाना मेंटेनेंस का काम भी लंबे समय से लंबित था. गर्मियों के मौसम से पहले पाइपलाइन को मजबूत करना और लीकेज ठीक करना बेहद आवश्यक है, ताकि आने वाले दिनों में निरंतर और सुचारू पानी की सप्लाई बनी रहे. अजय सिंह राठौड़ ने संवाददाता आशीष चौहान से खास बातचीत में कहा कि यह शटडाउन भले ही दो दिनों के लिए असुविधा पैदा कर रहा हो, लेकिन लंबे समय में जयपुरवासियों को फायदा होगा. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे इन दो दिनों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडारण कर लें.

जयपुरवासियों पर पड़ेगा असर

जयपुर शहर की अधिकांश आबादी बीसलपुर डैम से आने वाले पानी पर निर्भर है. ऐसे में दो दिनों तक पानी की सप्लाई बंद रहने से घरों में पेयजल की भारी किल्लत होगी. खासकर निचले इलाकों, ऊंची कॉलोनियों और आउटर क्षेत्रों में समस्या ज्यादा गंभीर हो सकती है. स्कूल, अस्पताल, होटल और रेस्तरां जैसे स्थानों पर भी पानी की कमी महसूस की जाएगी. विभाग ने टैंकरों से पानी की आपूर्ति का वैकल्पिक इंतजाम करने की बात कही है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के लिए टैंकर पर्याप्त नहीं हो सकते.

विभाग की सलाह और अपील

जलदाय विभाग ने जयपुरवासियों से अनुरोध किया है कि:आज शाम से ही पानी स्टोर कर लें.

पानी का उपयोग बेहद सीमित रखें.

अनावश्यक बर्बादी से बचें.

टैंकर की मांग केवल जरूरी जगहों पर ही करें.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

जल संसाधन विशेषज्ञों का मानना है कि बीसलपुर जैसी महत्वपूर्ण परियोजना में समय-समय पर मेंटेनेंस जरूरी है. अगर लीकेज समय रहते ठीक नहीं किया गया तो गर्मियों में पानी की और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती थी. इस शटडाउन को इसलिए भी जरूरी माना जा रहा है क्योंकि मार्च के अंत में तापमान बढ़ने लगा है और पानी की मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है.जयपुरवासियों को सलाह दी जाती है कि वे इन दो दिनों में पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और विभाग की अपील का पालन करें.

अगर आपको अपने क्षेत्र में टैंकर या पानी की आपूर्ति संबंधी कोई समस्या हो तो जलदाय विभाग की हेल्पलाइन या स्थानीय PHED कार्यालय से संपर्क करें.नोट: मौसम और अन्य तकनीकी कारणों से शेड्यूल में थोड़ा बदलाव संभव है. इसलिए लेटेस्ट अपडेट के लिए PHED जयपुर की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप चेक करते रहें.

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