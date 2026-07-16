/जयपुर में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन, तीन फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़, 22 युवक-युवतियां पकड़े गए

Jaipur News: राजधानी जयपुर में साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीएसटी (CST) की एनडीपीएस यूनिट ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए महेश नगर और जालूपुरा थाना क्षेत्रों में संचालित तीन फर्जी कॉल सेंटरों का पर्दाफाश किया. पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने और विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है. कार्रवाई के दौरान तीनों कॉल सेंटरों से कुल 2 युवक और 20 युवतियां काम करते हुए मिलीं. साथ ही एक लैपटॉप और करीब 40 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं.

पुलिस को साइबर फ्रॉड की सूचना मिलने के बाद सबसे पहले महेश नगर थाना क्षेत्र स्थित महिमा ट्रिनिटी मॉल के पांचवें फ्लोर पर ऑफिस नंबर-35 में छापा मारा गया. जांच में सामने आया कि यहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था. पुलिस के अनुसार, इसका संचालन सारांश गोयल और उसके दोस्त समीर बंसल कर रहे थे. मौके पर दोनों के अलावा 10 युवतियां कार्यरत मिलीं. इस प्रकार यहां कुल 12 लोग मौजूद थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ओके प्लस मॉल में भी मिला फर्जी कॉल सेंटर

इसके बाद पुलिस टीम ने महेश नगर थाना क्षेत्र के ओके प्लस मॉल के छठे फ्लोर पर स्थित ऑफिस नंबर-608 में कार्रवाई की. यहां भी विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था. मौके पर पांच युवतियां काम करती मिलीं, जबकि कॉल सेंटर का संचालक पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो चुका था.

गणपति प्लाजा में तीसरी रेड

कार्रवाई के तीसरे चरण में जालूपुरा थाना क्षेत्र स्थित गणपति प्लाजा में दबिश दी गई. यहां भी एक अन्य फर्जी कॉल सेंटर संचालित मिलता पाया गया. पुलिस को मौके पर पांच युवतियां काम करती मिलीं, जबकि इस कॉल सेंटर का मालिक भी मौके से फरार मिला.

नौकरी के नाम पर ऐसे करते थे ठगी

प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने आया है कि तीनों कॉल सेंटर अखबारों और सोशल मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन जारी कर लोगों को विदेश में नौकरी और रोजगार दिलाने का झांसा देते थे. इच्छुक लोगों से प्रोसेसिंग फीस, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा करवाए जाते थे. रकम मिलने के बाद आरोपित पीड़ितों से संपर्क तोड़ देते थे और उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी.

डिजिटल साक्ष्यों की जांच में जुटी पुलिस

कार्रवाई के दौरान तीनों ठिकानों से एक लैपटॉप और करीब 40 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस अब इन डिजिटल उपकरणों की जांच कर साइबर ठगी के नेटवर्क, इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है. मामले की जांच जारी है और फरार संचालकों की तलाश के लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है.