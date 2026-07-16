Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जयपुर में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन, तीन फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़, 22 युवक-युवतियां पकड़े गए

जयपुर में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन, तीन फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़, 22 युवक-युवतियां पकड़े गए

Jaipur News: जयपुर में सीएसटी की एनडीपीएस यूनिट ने तीन फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया. विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले नेटवर्क से 22 लोग मिले, जबकि एक लैपटॉप और करीब 40 मोबाइल फोन जब्त किए गए. फरार संचालकों की तलाश जारी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 16, 2026, 01:43 PM|Updated: Jul 16, 2026, 01:43 PM
जयपुर में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन, तीन फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़, 22 युवक-युवतियां पकड़े गए
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजधानी जयपुर में साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सीएसटी (CST) की एनडीपीएस यूनिट ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए महेश नगर और जालूपुरा थाना क्षेत्रों में संचालित तीन फर्जी कॉल सेंटरों का पर्दाफाश किया. पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने और विदेश भेजने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है. कार्रवाई के दौरान तीनों कॉल सेंटरों से कुल 2 युवक और 20 युवतियां काम करते हुए मिलीं. साथ ही एक लैपटॉप और करीब 40 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं.

पुलिस को साइबर फ्रॉड की सूचना मिलने के बाद सबसे पहले महेश नगर थाना क्षेत्र स्थित महिमा ट्रिनिटी मॉल के पांचवें फ्लोर पर ऑफिस नंबर-35 में छापा मारा गया. जांच में सामने आया कि यहां विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था. पुलिस के अनुसार, इसका संचालन सारांश गोयल और उसके दोस्त समीर बंसल कर रहे थे. मौके पर दोनों के अलावा 10 युवतियां कार्यरत मिलीं. इस प्रकार यहां कुल 12 लोग मौजूद थे.

Add Zee News as a Preferred Source

ओके प्लस मॉल में भी मिला फर्जी कॉल सेंटर

इसके बाद पुलिस टीम ने महेश नगर थाना क्षेत्र के ओके प्लस मॉल के छठे फ्लोर पर स्थित ऑफिस नंबर-608 में कार्रवाई की. यहां भी विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा था. मौके पर पांच युवतियां काम करती मिलीं, जबकि कॉल सेंटर का संचालक पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो चुका था.

गणपति प्लाजा में तीसरी रेड

कार्रवाई के तीसरे चरण में जालूपुरा थाना क्षेत्र स्थित गणपति प्लाजा में दबिश दी गई. यहां भी एक अन्य फर्जी कॉल सेंटर संचालित मिलता पाया गया. पुलिस को मौके पर पांच युवतियां काम करती मिलीं, जबकि इस कॉल सेंटर का मालिक भी मौके से फरार मिला.

नौकरी के नाम पर ऐसे करते थे ठगी

प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने आया है कि तीनों कॉल सेंटर अखबारों और सोशल मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन जारी कर लोगों को विदेश में नौकरी और रोजगार दिलाने का झांसा देते थे. इच्छुक लोगों से प्रोसेसिंग फीस, वीजा, डॉक्यूमेंटेशन और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर अलग-अलग बैंक खातों में पैसे जमा करवाए जाते थे. रकम मिलने के बाद आरोपित पीड़ितों से संपर्क तोड़ देते थे और उनके साथ धोखाधड़ी की जाती थी.

डिजिटल साक्ष्यों की जांच में जुटी पुलिस

कार्रवाई के दौरान तीनों ठिकानों से एक लैपटॉप और करीब 40 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. पुलिस अब इन डिजिटल उपकरणों की जांच कर साइबर ठगी के नेटवर्क, इस्तेमाल किए गए बैंक खातों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है. मामले की जांच जारी है और फरार संचालकों की तलाश के लिए भी पुलिस कार्रवाई कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

6 साल से फरार अफीम तस्कर गिरफ्तार, राजस्थान ANTF ने एक दिन में दो इनामी अपराधियों को दबोचा

Jaipur News: 83 साल के बुजुर्ग के परिवार ने लिया ऐसा फैसला, दो लोगों को मिली नई जिंदगी

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी लुढ़के, जयपुर सराफा बाजार में कीमतों में बड़ी गिरावट! जानें ताजा रेट

RPS से IPS बने 6 अधिकारी, जानिए किन-किन नामों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव को किया तलब

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मौसम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

जयपुर समेत 13 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

हार्ट अटैक की कहानी निकली झूठ! पत्नी का गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने ऐसे खोला पूरा राज

बीकानेर में प्रसूताओं की मौत के बाद मचा हड़कंप! स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, पूरे प्रदेश में शुरू हुई विशेष स्क्रीनिंग

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले चार दिन कई संभागों में बारिश के आसार, पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

बाड़मेर में हैवानियत की हदें पार! चलती गाड़ी में नाबालिग से दुष्कर्म, बेहोशी की हालत में छोड़ भागा आरोपी!

राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे! एक मंच पर जुटे पूर्व और वर्तमान विधायक, बना ऐतिहासिक पल

बिहारी जी के माथे पर लगा ‘हीरा’ गायब, डायमंड की जगह लगा दिया 'कांच का टुकड़ा'! 6 महीने बाद खुला राज

उदयपुर में ‘तालिबानी सजा’ युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर पीटा, वीडियो वायरल

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 82 इंस्पेक्टरों के तबादले, कई थानों को मिले नए SHO

झालावाड़ में तेज रफ्तार कार ने 6 साल के मासूम को कुचला, गंभीर रूप से हुआ घायल

Gold Silver Price Today: बाजार खुलते ही आसमान पहुंचे सोना-चांदी के भाव, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

पति पर मधुमक्खियों का जानलेवा हमला, सदमा इतना गहरा कि पत्नी ने मौके पर तोड़ा दम

राजस्थान के इन संभागों में 20 जुलाई तक हो सकती है बारिश, चलेंगी धूलभरी हवाएं, पढ़ें IMD की चेतावनी

Gold Silver Price Today: राजस्थान में गिरे सोना-चांदी के रेट, जानें जयपुर सर्राफा बाजार का लेटेस्ट अपडेट

"कौन है गैंगस्टर रोहित गोदारा को जेबकतरा कहने वाले IPS ओम प्रकाश? घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद बोले- मैं नहीं जानता!

कोटा में गोलगप्पे खाने के बाद 115 बच्चों की बिगड़ी तबीयत, गांव में मचा हड़कंप

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

6 साल से फरार अफीम तस्कर गिरफ्तार, राजस्थान ANTF ने एक दिन में दो इनामी अपराधियों को दबोचा

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में आई महा गिरावट! सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप

कोटा आरपीएफ का कमाल! लाखों के गहनों से भरा बैग गायब, CCTV से खोज निकाला पूरा राज

ऑनलाइन ठगी के काले साम्राज्य पर पुलिस की बड़ी चोट, सरदारशहर में करोड़ों के नेटवर्क का भंडाफोड़

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

जयपुर सचिवालय में चर्चा…साहब की 'सीक्रेट' मीटिंग जर्मनी में चल रही है या जयपुर में? जानिए कौन हैं ये IAS

राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल

'दुश्मनी करो, लेकिन संवाद की एक खिड़की हमेशा खुली रखो' - वसुंधरा राजे

दिल दहला देने वाला हादसा! तेज रफ्तार बाइक ने भाई-बहन को कुचला, 5 साल की बच्ची की मौत

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

इंटरनेशनल फिजिक्स की दुनिया में भारत का ‘गोल्डन पंच, INDIA बना नंबर-1, PM मोदी ने दी बधाई

सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

झुंझुनूं में 7 थानों को छोड़कर सभी थानों में अब कमान नए चेहरों के पास

TAGS:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जयपुर में साइबर ठगी पर बड़ा एक्शन, तीन फर्जी कॉल सेंटरों का भंडाफोड़, 22 युवक-युवतियां पकड़े गए
jaipur news
2
Dungarpur News
3
Jaisalmer news
4
Dholpur News
5
Jodhpur news