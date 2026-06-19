/सावधान! 25 रुपये किलो वाली मेयोनीज और 80 रुपये का 5 लीटर सॉस खा रहा है आपका बच्चा? जयपुर में पकड़ी गई कीड़ों वाली फैक्ट्री

Jaipur News: राजधानी जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे "शुद्ध आहार, मिलावट पर वार" अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सॉस और मेयोनीज बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. खोह-नागोरियान क्षेत्र स्थित मैसर्स श्याम इंडस्ट्रीज पर की गई जांच के दौरान अधिकारियों को कई गंभीर अनियमितताएं और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन मिला.

बेहद कम कीमत में बेचे जा रहे थे उत्पाद

जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे उत्पाद बेहद कम कीमत पर बाजार में सप्लाई किए जा रहे थे. जानकारी के अनुसार 5 लीटर सॉस मात्र 80 रुपए और 1 किलो मेयोनीज सिर्फ 25 रुपए में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं और छोटे रेस्टोरेंट संचालकों को बेची जा रही थी. इन उत्पादों का उपयोग पिज्जा, पास्ता, पकौड़ी, समोसा-कचौरी, ब्रेड, मोमोज, सैंडविच, सलाद और बर्गर जैसे खाद्य पदार्थों में किया जा रहा था.

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फैक्ट्री में मिलीं कई गंभीर खामियां

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने पाया कि फैक्ट्री में स्वच्छता के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था. मेयोनीज बनाने में इस्तेमाल होने वाला स्टार्च अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा गया था. फैक्ट्री का फर्श कई जगह से टूटा हुआ था, जबकि दीवारों पर न तो टाइल्स लगी थीं और न ही उचित रंग-रोगन किया गया था. मौके पर मौजूद छह कर्मचारियों का मेडिकल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं मिला.

सॉस में कीड़े और रंग की मिलावट का खुलासा

जांच के दौरान अधिकारियों को सॉस में कीड़े मिले. इसके अलावा वेजिटेबल सॉस को भारी मात्रा में रंग मिलाकर तैयार किए जाने के संकेत भी मिले. मौके पर मेयोनीज की पैकिंग भिवाड़ी और पालम के पते से की जा रही थी. खाद्य सुरक्षा टीम ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तत्काल कार्रवाई की.

हजारों किलो सामग्री नष्ट और सीज

कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके पर ही लगभग 1,400 किलो खाद्य सामग्री नष्ट करवाई, जबकि 2,280 किलो सामग्री को सीज किया गया. साथ ही फैक्ट्री का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है. अब इस इकाई में किसी भी प्रकार का निर्माण या बिक्री कार्य नहीं किया जा सकेगा.

जांच के लिए भेजे गए नमूने

अधिकारियों ने एफएसएस एक्ट के तहत कॉन्टिनेंटल सॉस का एक नमूना, ग्रीन चिली सॉस का एक नमूना और मेयोनीज के दो नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

स्वास्थ्य पर पड़ सकता है गंभीर असर

विशेषज्ञों के अनुसार यदि सॉस और मेयोनीज में घटिया गुणवत्ता की सामग्री, अत्यधिक रंग या मिलावट मौजूद हो तो इसका असर पाचन तंत्र पर पड़ सकता है. लंबे समय तक ऐसे उत्पादों का सेवन करने से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे किडनी, लिवर और हृदय पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है. ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.