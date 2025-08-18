दिल्ली से पकड़ी आरोपी 'अंजू चोपड़ा', जयपुर में करती थी ये गंदा काम

Jaipur News: जयपुर के कई ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूमों मे चोरी करने वाली शातिर महिला चोर अंजू चोपड़ा को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया. CCTV फुटेज से फोटो निकाल ICJS पोर्टल और NetGrid सॉफ्टवेयर की मदद महिला की पहचान और लोकेशन का पता लगाया.
Jaipur News: राजधानी जयपुर के ज्वेलरी शोरूमों को निशाना बनाकर ज्वेलरी चोरी करने वाली शातिर महिला चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गई है. शहर की विधायकपुरी थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दे शातिर महिला चोर अंजू चोपड़ा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. पुलिस गिरफ्त में आई महिला चोर अंजू ने जयपुर में ही कई ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूमों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की ज्वेलरी चोरी की थी. इस संबंध में जून माह में विधायकपुरी थाने में एक मामला दर्ज हुआ था.
पुलिस ने शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला तो आरोपी महिला 3.50 लाख रुपए की कीमत के जेवर चुराते हुई नजर आई. महिला कहां से आई थी, उसका नाम क्या है, इस तरह की किसी भी तरह की जानकारी ना तो शोरूम कर्मचारियों के पास थी ना पुलिस के पास.
इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में से महिला की फोटो निकाल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उस फोटो को ICJS पोर्टल पर अपलोड किया, जिससे उस महिला के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस के हाथ लगी. इसके बाद नेट ग्रिड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पुलिस ने आरोपी महिला के मोबाइल नंबर और उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल की. इसके बाद पुलिस टीमों ने महिला की पहचान कर उसे दिल्ली में चिन्हित कर दबोच लिया.
डीसीपी साउथ राजर्षि राज ने बताया कि आरोपी महिला अंजू चोपड़ा केवल ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूमों को ही निशाना बनाती थी. आरोपी महिला पहले ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूमों पर ऑनलाइन ज्वेलरी देखकर हूबहू उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनवाती थी, जिसके बाद ज्वेलरी शोरूम में ज्वेलरी खरीदने के बहाने उसे असली से बदल लेती थी.
फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है. माना जा रहा है कि ज्वेलरी चोरी की वारदातों में आरोपी महिला के साथ और भी आरोपी शामिल हो सकते हैं. आरोपी महिला ने जयपुर में कई ज्वेलरी शोरूम में इसी तरह से पूर्व में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसके संबंध में भी उससे पूछताछ की जा रही है. इसके साथ ही महिला से चुराई गई ज्वेलरी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है.
पुलिस ने वारदात को सुलझाने के लिए कई उन्नत किस्म के सॉफ्टवेयर और तकनीक का इस्तेमाल किया तब जाकर आरोपी महिला तक पुलिस पहुंच पाई. वहीं, आरोपी महिला दिल्ली में एकदम निश्चिंत होकर रह रही थी और उसे पूरा विश्वास था कि पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया. फिलहाल आरोपी महिला से पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.
