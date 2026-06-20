/जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

Electric Bus Service: जयपुर शहर में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का सपना अब साकार होने जा रहा है. पिछले छह वर्षों से जिस परियोजना का इंतजार किया जा रहा था, उसकी शुरुआत हो चुकी है. जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) के बगराना डिपो में तीन इलेक्ट्रिक बसें पहुंच चुकी हैं. इसी महीने 72 और बसों के आने की संभावना है, जिसके बाद कुल 75 बसें संचालन के लिए तैयार हो जाएंगी.

आज शहर को परिवहन व्यवस्था की सौगात देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री

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राजधानी जयपुरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज शहर को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की सौगात देने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री कुछ ही देर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. ई-बसों का शुभारंभ जनपथ विधानसभा क्षेत्र से किया जाएगा. लंबे इंतजार के बाद राजधानी के लोगों को इलेक्ट्रिक बस सेवा की सुविधा मिलने जा रही है, जिससे शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी.

फिलहाल 150 प्रस्तावित ई-बसों में से 31 बसें जयपुर पहुंच चुकी हैं, जबकि शेष बसें चरणबद्ध तरीके से लाई जाएंगी. ई-बस संचालन की तैयारियों को देखते हुए 20 जून से संबंधित स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं. नई इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक सफर मिलेगा. साथ ही यह पहल प्रदूषण कम करने और जयपुर को ग्रीन एवं स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.



पहले चरण में आएंगी 150 इलेक्ट्रिक बसें

शहर में पहले चरण के तहत कुल 150 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी. इनमें से 75 बसें बगराना डिपो और 75 बसें टोड़ी डिपो से संचालित होंगी. डिपो पर चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बसों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी जारी है. अधिकारियों के अनुसार अगले 30 दिनों के भीतर जयपुर की सड़कों पर ई-बसें दौड़ती नजर आएंगी.



ड्राइवर कंपनी के, कंडक्टर JCTSL के होंगे

ई-बसों का संचालन ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर किया जाएगा. बसों के ड्राइवर चार्टर्ड मोबिलिटी कंपनी उपलब्ध कराएगी, जबकि कंडक्टर JCTSL के होंगे. किराये से होने वाली आय JCTSL के पास ही रहेगी. कंपनी को 9 मीटर बसों के लिए 61 रुपये प्रति किलोमीटर और 12 मीटर बसों के लिए 72 रुपये प्रति किलोमीटर का भुगतान किया जाएगा. केंद्र सरकार भी प्रति किलोमीटर सब्सिडी उपलब्ध कराएगी.



GPS से होगी निगरानी, रोजाना 200 किलोमीटर दौड़ेंगी बसें

नई इलेक्ट्रिक बसों की निगरानी आधुनिक GPS सिस्टम के जरिए की जाएगी. प्रत्येक बस को प्रतिदिन लगभग 200 किलोमीटर चलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 9 मीटर बसों के लिए न्यूनतम 180 किलोमीटर और 12 मीटर बसों के लिए 200 किलोमीटर प्रतिदिन संचालन अनिवार्य होगा. इसके लिए ड्राइवरों को एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

आज जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



यह पहल प्रदेशवासियों को अधिक आरामदायक, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने की दिशा… pic.twitter.com/B8qoAqwToq — Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) June 20, 2026

17 प्रमुख रूटों पर मिलेगी सुविधा

टोड़ी डिपो से 8 रूटों और बगराना डिपो से 9 रूटों पर ई-बसों का संचालन होगा. इनमें दादी का फाटक, अग्रवाल फार्म, चोमू पुलिया, कालवाड़, गोनेरपुरा, महात्मा गांधी अस्पताल, सांगानेर, चाकसू, एयरपोर्ट, खातीपुरा फाटक, ट्रांसपोर्ट नगर, हीरापुरा, जगतपुरा और रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं.



शहर के सार्वजनिक परिवहन को मिलेगा नया आयाम

इलेक्ट्रिक बसों के शुरू होने से जयपुर के सार्वजनिक परिवहन को नया आयाम मिलेगा. इससे प्रदूषण में कमी आएगी, यात्रियों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी तथा शहर की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अधिक पर्यावरण अनुकूल बनेगी. लंबे इंतजार के बाद शुरू हो रही यह परियोजना जयपुर की शहरी परिवहन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है.