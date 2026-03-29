Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

जयपुर फायरिंग कांड: बुलेटप्रूफ गाड़ी बनी ढाल, वरना चली जाती जान! रोहित गोदारा गैंग के शूटर गिरफ्तार

Jaipur Firing Case: जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी पर हुई फायरिंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के शूटरों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों ने रेकी कर ऑटोमैटिक हथियारों से हमला किया था, लेकिन कारोबारी बुलेटप्रूफ गाड़ी के कारण बच गया. पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश से जुड़ा मानते हुए अन्य आरोपियों और हथियारों की तलाश में जुटी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshutosh Sharma
Published:Mar 29, 2026, 11:27 AM IST | Updated:Mar 29, 2026, 11:27 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा बदलाव! जानें किसे मिलेगा 100%, किसे सिर्फ 40%?
7 Photos
Jaipur News

राजस्थान में LPG को लेकर बड़ा बदलाव! जानें किसे मिलेगा 100%, किसे सिर्फ 40%?

राजस्थान के सातों संभाग में छाए काले बदरा, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, रहें तैयार
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के सातों संभाग में छाए काले बदरा, तेज मेघगर्जन के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट जारी, रहें तैयार

अजमेर के लिए महा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, शुरू होने को हुंकार भर रहा काम
7 Photos
Rajasthan Government Project

अजमेर के लिए महा प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी, शुरू होने को हुंकार भर रहा काम

राजस्थान में सोने के साथ चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देखें शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस
13 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में सोने के साथ चांदी में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देखें शहर में क्या है लेटेस्ट प्राइस

जयपुर फायरिंग कांड: बुलेटप्रूफ गाड़ी बनी ढाल, वरना चली जाती जान! रोहित गोदारा गैंग के शूटर गिरफ्तार

Jaipur Firing Case: राजधानी जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी पर हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. यह हमला कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के शूटरों द्वारा अंजाम दिया गया था. पुलिस जांच में सामने आया है कि बदमाश कारोबारी को जान से मारने की नीयत से आए थे, लेकिन उनकी बुलेटप्रूफ गाड़ी के कारण वह बाल-बाल बच गया.

यह घटना 14 मार्च को जयपुर के हाथोज फाटक इलाके में हुई थी, जहां प्रॉपर्टी कारोबारी कमल सिरसी पर फायरिंग की गई थी. इस मामले में कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की CST क्राइम ब्रांच और बिंदायका थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने आरोपी आसीन, विष्णु, गजेंद्र और इरशाद को गिरफ्तार कर लिया है.

गजेंद्र और विष्णु रोहित गोदारा गैंग के मुख्य शूटर बताए

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी जयपुर में किराये के मकान में रह रहे थे और अलग-अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, जिनमें सीकर, डीग, दौसा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. सूत्रों के अनुसार, गजेंद्र और विष्णु रोहित गोदारा गैंग के मुख्य शूटर बताए जा रहे हैं और हाल ही में जेल से बाहर आए थे.

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश से ऑटोमैटिक हथियार खरीदे थे. वारदात से पहले बदमाशों ने करीब एक किलोमीटर की दूरी पर फ्लैट लेकर प्रॉपर्टी कारोबारी की रेकी की थी. गौरतलब है कि करीब एक साल पहले भी कमल को गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण की ओर से धमकी मिल चुकी थी.

अन्य आरोपियों की तलाश कर रही

घटना के दौरान आरोपी थार, स्विफ्ट और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में सवार होकर आए थे. पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं.

हालांकि, पुलिस इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ मान रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 14 मार्च की यह घटना आपसी रंजिश का परिणाम है, जिसमें शिकायतकर्ता को डराने और भय का माहौल बनाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी.

फिलहाल पुलिस की टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और मामले की गहराई से जांच जारी है. इस खुलासे के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news