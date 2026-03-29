जयपुर फायरिंग कांड: बुलेटप्रूफ गाड़ी बनी ढाल, वरना चली जाती जान! रोहित गोदारा गैंग के शूटर गिरफ्तार

Jaipur Firing Case: जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी पर हुई फायरिंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के शूटरों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों ने रेकी कर ऑटोमैटिक हथियारों से हमला किया था, लेकिन कारोबारी बुलेटप्रूफ गाड़ी के कारण बच गया. पुलिस इस मामले को आपसी रंजिश से जुड़ा मानते हुए अन्य आरोपियों और हथियारों की तलाश में जुटी है.
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Jaipur Firing Case: राजधानी जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी पर हुई फायरिंग की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. यह हमला कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के शूटरों द्वारा अंजाम दिया गया था. पुलिस जांच में सामने आया है कि बदमाश कारोबारी को जान से मारने की नीयत से आए थे, लेकिन उनकी बुलेटप्रूफ गाड़ी के कारण वह बाल-बाल बच गया.
यह घटना 14 मार्च को जयपुर के हाथोज फाटक इलाके में हुई थी, जहां प्रॉपर्टी कारोबारी कमल सिरसी पर फायरिंग की गई थी. इस मामले में कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की CST क्राइम ब्रांच और बिंदायका थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने आरोपी आसीन, विष्णु, गजेंद्र और इरशाद को गिरफ्तार कर लिया है.
गजेंद्र और विष्णु रोहित गोदारा गैंग के मुख्य शूटर बताए
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी जयपुर में किराये के मकान में रह रहे थे और अलग-अलग स्थानों से जुड़े हुए हैं, जिनमें सीकर, डीग, दौसा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. सूत्रों के अनुसार, गजेंद्र और विष्णु रोहित गोदारा गैंग के मुख्य शूटर बताए जा रहे हैं और हाल ही में जेल से बाहर आए थे.
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश से ऑटोमैटिक हथियार खरीदे थे. वारदात से पहले बदमाशों ने करीब एक किलोमीटर की दूरी पर फ्लैट लेकर प्रॉपर्टी कारोबारी की रेकी की थी. गौरतलब है कि करीब एक साल पहले भी कमल को गैंगस्टर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण की ओर से धमकी मिल चुकी थी.
अन्य आरोपियों की तलाश कर रही
घटना के दौरान आरोपी थार, स्विफ्ट और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियों में सवार होकर आए थे. पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है और इस्तेमाल किए गए हथियारों की बरामदगी के प्रयास जारी हैं.
हालांकि, पुलिस इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ मान रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 14 मार्च की यह घटना आपसी रंजिश का परिणाम है, जिसमें शिकायतकर्ता को डराने और भय का माहौल बनाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी.
फिलहाल पुलिस की टीमें फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं और मामले की गहराई से जांच जारी है. इस खुलासे के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है.
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