राजस्थान में सहकारी आंदोलन को नई दिशा, जयपुर में खुला पहला ‘नेफेड बाजार’, किसानों को मिलेगा उचित दाम!

Jaipur First Nafed Bazaar Launch: जयपुर के नेहरू सहकार भवन में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने राज्य के पहले ‘नेफेड बाजार’ का उद्घाटन किया. ‘किसान से किचन तक’ की संकल्पना पर आधारित इस रिटेल आउटलेट के जरिए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. मंत्री ने इसे किसानों की समृद्धि और सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.
 

Published: Feb 14, 2026, 10:53 AM IST | Updated: Feb 14, 2026, 10:53 AM IST

राजस्थान में सहकारी आंदोलन को नई दिशा, जयपुर में खुला पहला 'नेफेड बाजार', किसानों को मिलेगा उचित दाम!

Jaipur First Nafed Bazaar Launch: जयपुर में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने नेहरू सहकार भवन में नेशनल एग्रीकल्चर को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) द्वारा शुरू किए गए रिटेल आउटलेट ‘नेफेड बाजार’ का फीता काटकर उद्घाटन किया. ‘किसान से किचन तक’ की संकल्पना पर आधारित इस पहल का उद्देश्य किसानों और उपभोक्ताओं के बीच सीधा और पारदर्शी सेतु बनाना है, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध हो सकें.

उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारिता केवल एक प्रशासनिक व्यवस्था नहीं, बल्कि विश्वास, सहभागिता और सामूहिक विकास की भावना का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में सहकारी आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. राज्य में यह पहला ‘नेफेड बाजार’ किसानों की आर्थिक समृद्धि और उपभोक्ताओं की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है.

मंत्री दक ने अपने संबोधन में बताया कि वर्ष 1958 से किसानों की सहकारी संस्था के रूप में नेफेड किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्य में इस प्रकार की पहलें विशेष महत्व रखती हैं, क्योंकि यहां की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है.

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ‘नेफेड बाजार’ के माध्यम से उपभोक्ताओं को शुद्ध, प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध होंगे. साथ ही यह पहल किसानों के लिए एक स्थायी और लाभकारी विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगी, जिससे उन्हें बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

मंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि भविष्य में राज्य के अन्य जिलों में भी ‘नेफेड बाजार’ स्थापित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक किसानों और उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सके. इस अवसर पर मौजूद लोगों ने इस पहल को सहकारिता के क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाला कदम बताया.

