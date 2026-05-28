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करोड़ों खर्च के बाद भी जयपुर की चौपाटियों में पसरा सन्नाटा! हाउसिंग बोर्ड परेशान

Jaipur News:  जयपुर में 2021 में शुरू की गई प्रताप नगर और मानसरोवर चौपाटियां अब बदहाल स्थिति में पहुंच गई हैं. प्रताप नगर और मानसरोवर चौपाटी की कई सारी दुकानें बंद हो गई हैं. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Sharma
Published: May 28, 2026, 03:35 PM|Updated: May 28, 2026, 03:35 PM
करोड़ों खर्च के बाद भी जयपुर की चौपाटियों में पसरा सन्नाटा! हाउसिंग बोर्ड परेशान
Image Credit: AI IMAGE

Jaipur News: राजधानी जयपुर में 2021 में प्रताप नगर और मानसरोवर में चौपाटियां शुरू की गई थी, लेकिन अब ये चौपाटियां चौपट हो गई हैं. प्रताप नगर चौपाटी की 28 दुकानों में से आधे से ज्यादा बंद पड़ी हैं, जबकि मानसरोवर चौपाटी की 22 दुकानों में से 16 पर ताले लगे हुए हैं. दुकानों का लाखों रुपये किराया भी बकाया चल रहा है.


ग्राहकों की भारी कमी और दुकानदारों के पलायन के कारण दोनों चौपाटियों के संचालन से हाउसिंग बोर्ड को हर महीने लाखों रुपये का घाटा उठाना पड़ रहा है. वहीं, मेंटीनेंस पर ही हर माह 8 से 9 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं.

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दोनों चौपाटियों को लीज पर देने की तैयारी
हालात ऐसे हैं कि ना दुकानदार बच रहे हैं और ना ही ग्राहक पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हाउसिंग बोर्ड अब तक कोई ठोस फैसला नहीं ले पाया है. बोर्ड दोनों चौपाटियों को लीज पर देने की तैयारी में जरूर है, लेकिन पिछले एक साल से फाइलें सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं. इस देरी के चलते हाउसिंग बोर्ड को लाखों रुपये का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ा है.

एक छत के नीचे कई स्वाद
हाउसिंग बोर्ड ने करोड़ों रुपये लगाकर जयपुर के लोगों को एक छत के नीचे विभिन्न व्यंजनों का स्वाद मिल सकें. इस लिहाज से इन चौपाटियों को शुरू किया था. शुरुआत में इन चौपाटियों में लोग भी आते थे लेकिन पिछले एक साल से लोगों के नहीं आने की वजह से यहां से अधिकतर दुकानदार चौपाटी छोड़कर चले गए हैं.

डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड ने कहा दुकानें बंद हो गई हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनकम से ज्यादा खर्च हो रहा है. अब इन चौपाटियों को लीज पर देने की प्लानिंग की जा रही है, जो अप्रूवल में है.


मानसरोवर चौपाटी में दुकानदार दुकान चला रहे दुकानदार ने कहा यहां लोग नहीं आते हैं. 1 साल से अधिक समय से बहुत कम लोग आते हैं, हमारा खर्च भी नहीं निकल रहा है.

मानसरोवर चौपाटी को लेकर मानसरोवर सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर ने कहा मानसरोवर चौपाटी में 22 दुकानें हैं लेकिन 7 से 8 ही चल रही हैं. मानसरोवर चौपाटी का महीने का मेंटीनेंस 4 लाख 19 हजार रुपए आता है और 1 लाख रुपये से अधिक बिजली का बिल जमा होता है. दुकानदार नोटिस देने के बाद भी किराया नहीं दे रहे हैं. लीज पर देने की प्रक्रिया पर उच्च स्तर पर विचार चल रहा है.


इस वजह से बंद होने की कगार पर पहुंचती चौपाटी
दरअसल, जब 2021 में चौपाटियों की शुरुआत हुई थी तो यहां पर रोज इवेंट हुआ करते थे लेकिन धीरे-धीरे हाउसिंग बोर्ड इन चौपाटियों को मेंटेन नहीं कर पाया. जैसे-जैसे यहां पर कार्यक्रम बंद हुए, वैसे-वैसे लोगों का आना भी कम हो गया. इस वजह से पिछले 1 साल से हाउसिंग बोर्ड को इन चौपाटियों के संचालन से जमकर घाटा हो रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से इन चौपाटियों को लीज पर देने की फाइल हाउसिंग बोर्ड में चक्कर काट रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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