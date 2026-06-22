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जयपुर के फुटपाथ पैदल चलने के लिए नहीं, अवैध कब्जा कब हटेगा ?

Jaipur News : जयपुर शहर में हर जगह फुटपाथ अतिक्रमण की चपेट में हैं. कहीं दुकानों का सामान रखा है, कहीं ठेले और अवैध पार्किंग ने रास्ता रोक रखा है. नतीजा ये कि पैदल चलने वाले सड़क पर चलने को मजबूर हैं. सवाल ये है कि जब फुटपाथ आम लोगों के अधिकार के लिए हैं, तो फिर इन पर कब्जा क्यों ?

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byPreeti tanwar
Published: Jun 22, 2026, 02:15 PM|Updated: Jun 22, 2026, 02:15 PM
जयपुर के फुटपाथ पैदल चलने के लिए नहीं, अवैध कब्जा कब हटेगा ?
Image Credit: Social media

Jaipur News : सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया है. कोर्ट ने कहा कि सड़क पर वाहनों से ज्यादा प्राथमिकता पैदल चलने वालों की सुरक्षा को मिलनी चाहिए. लेकिन जयपुर में जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखाती है. शहर में हर जगह फुटपाथ अतिक्रमण की चपेट में हैं. कहीं दुकानों का सामान रखा है, कहीं ठेले और अवैध पार्किंग ने रास्ता रोक रखा है. नतीजा ये कि पैदल चलने वाले सड़क पर चलने को मजबूर हैं. सवाल ये है कि जब फुटपाथ आम लोगों के अधिकार के लिए हैं, तो फिर इन पर कब्जा क्यों ? जरूरत है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिर्फ अभियान तक सीमित न रहे, बल्कि फुटपाथ हमेशा पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रहें.

जयपुर के वो इलाके जहां फुटपाथ, चलने के लिए नहीं

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जयपुर की एमआई रोड पर फुटपाथ पर अवैध वाहनों की पार्किंग, दुकानों का सामान या फिर बिजली के ट्रांसफार्मर-डस्पबिन और पानी के कैंपर से भरा दिखता है , जहां चलना मुश्किल है. मजबूरन लोग सड़क पर चलते है हादसे का डर बना रहती है. जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर भी फुटपाथ पर चाय की थड़ियां, खाने पीने के ठेलो का अतिक्रमण है, टोंक रोड के बीटू बाईपास के आगे भी ठेला संचालकों और वेंडर्स ने फुटपाथ पर जगह बना रखी है. ये ही नहीं सहकार मार्ग जैसे कई मुख्य चौराहों पर ये ही हाल है. विद्याधर नगर के पास भी फुटपाथ को घर बनाया जा चुका है.

कौन हैं ये लोग जो फुटपाथ पर घर बसा लेते हैं ?

आमतौर पर राजस्थान के ग्रामीण इलाकों या अन्य प्रदेशों से रोजगार की तलाश में जयपुर आए गरीब लोग,जिनके पास छत नहीं होती है या किराया देने की स्थिति में नहीं होते हैं, फुटपाथ पर बसेरा बना लेते हैं. या फिर वो छोटे वेंडर या खोमचे वाले जो जगह नहीं होने पर फुटपाथ को ही दुकान बना लेते हैं. ये वो लोग हैं जो पूरी तरह से हाशिए पर हैं जिनके पास बुनियादी सुविदाएं तक नहीं है.

क्या है समस्या का हल ?

दरअसल ये मुश्किल गरीबी और शहरीकरण का असंतुलन है, जयपुर जैसे विकसित शहर में जब किफायती आवास या व्यवस्थित वेंडिग जोन नहीं होगी तो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से फुटपाथ का इस्तेमाल करते रहेंगे. इन लोगों को हटाने के बजाय व्यवस्थित करने की जरूरत है, जो धीमी और मंहगी प्रक्रिया लग सकती है लेकिन हल इसी में छिपा है.

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