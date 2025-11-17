Zee Rajasthan
Jaipur Foundation Day : उम्र के साथ और जवां हो रहा जैपर, इतिहास को सहेज कर रखना बड़ी चुनौती

Jaipur News : जयपुर सिर्फ गुलाबी नहीं, विजनरी शहर भी है और स्थापना दिवस सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि उस सोच का उत्सव है जो तीन सौ साल बाद भी प्रासंगिक है. नाम कुछ भी दो जयपुर, जॉयपुर, एंजॉयपुर या जै-जैपुर”….कहानी एक ही है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published: Nov 17, 2025, 01:30 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 01:30 PM IST

Jaipur News : प्रदेश की राजधानी…वो शहर जो गुलाबी दीवारों से नहीं, दूरदृष्टि से बना था.1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने जिस शहर की नींव रखी थी, आज वो शहर अपना स्थापना दिवस नहीं… बल्कि अपनी तीन सदियों की तैयारी का ट्रायल रन पूरा कर रहा है. क्योंकि जयपुर सिर्फ़ पुराना नहीं… प्री-प्लांड फ्यूचर था. करीब तीन शताब्दी पहले 18 नवंबर 1727 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के साथ इस खूबसूरत शहर की स्थापना की थी, तभी उन्होंने वास्तु शिल्प, ज्योतिष, धर्म, ड्रेनेज, नगर नियोजन सहित भवन निर्माण कला में इसे शताब्दियों की योजना के साथ बनाया था, उनकी योजना आज भी कामयाब है और हमारे सामने जीवन्त है.

जयसिंह राजा हुया तपधारी, जैपर नगर बसायो भारी, रचना सब शहरां से न्यारी.. यह कहावत हर साल जयपुर घूमने आने वाले लाखों सैलानियों की संख्या को चरितार्थ करती है. पर्यटकों की यह संख्या हर साल बढ़ती जा रही है. जयपुर जिसे विश्व धरोहर शहर का दर्जा प्राप्त है, पहला ऐसा सुनियोजित शहर है, जिसकी बसावट की कल्पना 150 साल पहले ही कर ली गई थी. इस ऐतिहासिक शहर की स्थापना 18 नवबर 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी. वास्तुकला और नवग्रहों के अनुरूप यहां नौ चौकड़ियां बसाई गई थीं.

जयपुर में कुल 29 ऐतिहासिक दरवाजे बनाए गए हैं, जिनमें से 13 दरवाजे सिटी पैलेस में और 16 दरवाजे परकोटे में बनाए गए थे. 1727 में जयपुर की नींव का मुहूर्त गंगापोल गेट पर लगाया गया था. न्यू गेट सबसे बाद में बनाया गया। इन तीन सौ वर्षों में जंतर-मंतर, हवामहल, रामनिवास बाग जैसे निर्माण, रेलगाड़ी, मोटर व्हीकल का आगमन, सड़कों का निर्माण हुआ, जयपुर की कला-संस्कृति, बाजारों, उत्पादों को अपनी पहचान मिली. स्थापना के पहले सौ वर्ष में जयपुर ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे.

इस अवधि में शहर ने न केवल भव्य महलों और किलों के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि उसने विज्ञान, कला और वास्तुकला में भी एक अद्वितीय स्थान अर्जित किया. इसके बाद सौ वर्षों में जयपुर में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं, जिन्होंने न केवल शहर के प्रशासन, संस्कृति और वास्तुकला को प्रभावित किया, बल्कि इसे भारतीय उपमहाद्वीप के एक प्रमुख शहर के रूप में स्थापित किया. इन 100 वर्षों में जयपुर ने कई महत्वपूर्ण विकास देखे और इस दौरान शहर का भव्य और ऐतिहासिक स्वरूप और बढ़ता चला गया. तब से अब तक जयपुर ने कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक बदलाव देखे हैं। इस दौरान शहर ने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हुए आधुनिकता की ओर भी कदम बढ़ाए हैं. जयपुर अब एक स्मार्ट, विकासशील और वैश्विक स्तर पर पहचाना जाने वाला शहर बन चुका है.

ये हैं जयपुर के प्रमुख दरवाजें

गंगापोल: बास बदनपुरा में स्थित है

त्रिपोलिया गेट: मूल नाम नृसिंह पोल

अजमेरी गेट: मूल नाम कृष्ण पोल

जोरावरसिंह गेट: मूल नाम ध्रुव पोल

सांगानेरी गेट: मूल नाम शिव पोल

ब्रह्मपुरी गेट: मूल नाम ब्रह्म पोल

चांदपोल गेट: मूल नाम चन्द्र पोल

घाटगेट: मूल नाम राम पोल

सूरजपोल गेट: मूल नाम सूर्य पोल

सिरहड्योढ़ी गेट: मूल नाम अयोध्या पोल

शहर को इसका नाम इसके स्थापक जयसिंह से मिला है, लेकिन ‘बदलाव’ समय के पंखों पर सवार होकर हर सदी में जयपुर के नए मायने गढ़ता आ रहा है.आज हम सभी इस बदलाव में शामिल भी हैं, यानी इसे लाने वाले भी हैं और प्रभावित भी हैं. सोचें आज अगर हमारे शहर को एक और पहचान देनी होती तो इसका नाम क्या होता ? जयपुर आज भी ‘जय’पुर है क्योंकि यह हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है. यह जै-जैपुर भी है क्योंकि मंदिरों की बड़ी संख्या और पवित्र तीर्थों के कारण इसे छोटी काशी भी कहा जाता है. इन धार्मिक आस्थाओं को लिए यहां सुबह-शाम हर ओर से घंटे-घड़ियालों के साथ जय-जय घोष सुनाई देता है.पर्यटन-आमोद-प्रमोद और मनोरंजन के साधनों के अवसरों की उपलब्धता के कारण इसका नाम ‘जॉयपुर’ और ‘एंजॉयपुर’ भी हो सकता है. नाम कुछ भी हो, आधुनिकता कितना भी असर डाले, संसाधन कितने भी बढ़ जाएं, जयपुर कितना भी बदल जाए, इसके निर्माण के समय निर्माताओं की सदियों आगे की सोच इसकी विलक्षणता बनाए रखेगी और तीन वर्ष बाद स्थापना के तीन सौ साल पूरे करने के बाद भी हमारा प्यारा जयपुर गौरवशाली अतीत के साथ नित विकसित होते भविष्य की इस यात्रा पर अनवरत आगे बढ़ता रहेगा.

बहरहाल, पुराने शहर में वो सब है जो दुनिया के आधुनिक शहरों में आज जाकर बन पाया—विजन, वास्तुकला, विज्ञान, संस्कृति और भावना। इसलिए जयपुर सिर्फ गुलाबी नहीं, विजनरी शहर भी है और स्थापना दिवस सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि उस सोच का उत्सव है जो तीन सौ साल बाद भी प्रासंगिक है. नाम कुछ भी दो जयपुर, जॉयपुर, एंजॉयपुर या जै-जैपुर”...कहानी एक ही है ये शहर जन्म से ही स्मार्ट था, और जन्मदिन पर भी पहले जैसा ही दिलकश. जयपुर… हर सदी में नया, पर पहचान में हमेशा से अलहदा.


