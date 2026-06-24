/जयपुर में डॉक्टरों ने किया कमाल! आंख तक फैल चुके खतरनाक फंगल संक्रमण को जटिल सर्जरी से हटाया

Jaipur News: जयपुर के मानसरोवर एक्सटेंशन मांगियावास क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में ईएनटी और न्यूरोसर्जरी विभाग की संयुक्त टीम ने 71 वर्षीय मरीज के फ्रंटो एथमॉइडल फंगल मास का सफल ऑपरेशन कर एक जटिल चिकित्सकीय चुनौती का समाधान किया है. यह सर्जरी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि संक्रमण धीरे धीरे आंख के आसपास के संवेदनशील हिस्सों तक फैल चुका था और भविष्य में गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता था.

एक वर्ष से परेशान था मरीज

अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार मरीज पिछले लगभग एक वर्ष से दाहिनी आंख से लगातार अत्यधिक आंसू आने, हल्के दर्द और आंख के आसपास भारीपन जैसी समस्याओं का सामना कर रहा था. लंबे समय तक परेशानी बने रहने के बाद मरीज ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया. इसके बाद उसकी विस्तृत चिकित्सकीय जांच की गई ताकि समस्या के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके.

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जांच के दौरान चिकित्सकों ने पाया कि मरीज के दाहिनी ओर फ्रंटो एथमॉइडल क्षेत्र में फंगल मास विकसित हो चुका था. विशेषज्ञों के अनुसार यह संक्रमण एस्परजिलस (Aspergillus) नामक फंगस के कारण हुआ था. समय के साथ यह संक्रमण आंख के बाहरी हिस्से यानी एक्स्ट्राकोनल क्षेत्र तक पहुंच गया था.

समय पर उपचार नहीं होने पर बढ़ सकता था खतरा

चिकित्सकों का कहना है कि इस प्रकार के फंगल संक्रमण को नजरअंदाज करना गंभीर परिणाम दे सकता है. संक्रमण यदि लगातार बढ़ता रहे तो यह आंखों की कार्यक्षमता को प्रभावित करने के साथ साथ आसपास की महत्वपूर्ण संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचा सकता है. यही कारण रहा कि मरीज की स्थिति का विस्तृत मूल्यांकन करने के बाद विशेषज्ञों ने सर्जरी का निर्णय लिया.

आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से की गई जटिल सर्जरी

सभी आवश्यक जांच और चिकित्सकीय तैयारियों के बाद ईएनटी एवं न्यूरोसर्जरी विभाग की संयुक्त टीम ने एंडोस्कोपिक एंडोनैजल एंटीरियर स्कल बेस सर्जरी, फ्रंटो एथमॉइडेक्टॉमी तथा फ्रंटो एथमॉइडल एवं एक्स्ट्राकोनल फंगल मास रिमूवल प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया.

यह सर्जरी चिकित्सकीय दृष्टि से काफी जटिल मानी जाती है क्योंकि संक्रमण नाक, साइनस और आंख के आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों तक फैल चुका था. विशेषज्ञों ने आधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक का उपयोग करते हुए नाक के रास्ते सर्जरी की. इस तकनीक की विशेषता यह रही कि मरीज को बाहरी चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिससे ऑपरेशन के बाद होने वाली तकलीफ कम रही और रिकवरी भी बेहतर हुई.

सर्जरी के दौरान संक्रमित ऊतकों और फंगल मास को अत्यंत सावधानीपूर्वक हटाया गया. चिकित्सकीय टीम ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि भविष्य में संक्रमण के दोबारा फैलने की संभावना को न्यूनतम किया जा सके.

ऑपरेशन के बाद तेजी से हुआ स्वास्थ्य लाभ

सफल सर्जरी के बाद मरीज को निगरानी के लिए आईसीयू में रखा गया. वहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार उसकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए रही. स्थिति स्थिर और बेहतर होने पर मरीज को सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया.

अस्पताल प्रशासन के अनुसार पूरे रिकवरी पीरियड के दौरान मरीज को किसी गंभीर जटिलता का सामना नहीं करना पड़ा. उपचार और देखभाल के बाद उसकी स्थिति में लगातार सुधार दर्ज किया गया.

बायोप्सी जांच में हुई संक्रमण की पुष्टि

सर्जरी के दौरान लिए गए ऊतक नमूनों की बायोप्सी जांच भी कराई गई. जांच रिपोर्ट में एस्परजिलस प्रजाति के कारण हुए फंगल संक्रमण की पुष्टि हुई. रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सकीय टीम ने आगे की उपचार योजना को उसी आधार पर आगे बढ़ाया. स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार होने के बाद मरीज को स्वस्थ अवस्था में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

विशेषज्ञों ने समय पर जांच कराने की दी सलाह

अस्पताल के अधीक्षक एवं न्यूरोसर्जन डॉ. अश्वनी शर्मा ने बताया कि यह मामला चिकित्सकीय रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि संक्रमण आंख के आसपास के हिस्सों तक पहुंच चुका था. उन्होंने कहा कि ईएनटी और न्यूरोसर्जरी विभाग की विशेषज्ञ टीम के समन्वित प्रयासों तथा आधुनिक तकनीकों के उपयोग से इस जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक पूरा किया गया. समय पर निदान और उपचार के कारण मरीज को लंबे समय से चली आ रही समस्या से राहत मिली और उसकी जीवन गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ.

वहीं अस्पताल के निदेशक एवं सीनियर न्यूरोसर्जन डॉ. राजवेन्द्र चौधरी ने लोगों से अपील की कि आंखों से लगातार पानी आना, चेहरे में भारीपन, साइनस संबंधी समस्याएं या आंखों के आसपास असामान्य दर्द जैसी शिकायतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. समय रहते विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श और आवश्यक जांच करवाने से गंभीर बीमारियों एवं जटिल संक्रमणों का प्रभावी उपचार संभव हो सकता है.

FAQ

Q1. फ्रंटो एथमॉइडल फंगल मास क्या होता है?

Ans. यह साइनस और माथे के आसपास के हिस्से में विकसित होने वाला फंगल संक्रमण है, जो समय के साथ आसपास की संरचनाओं को प्रभावित कर सकता है.

Q2. इस मरीज में संक्रमण किस फंगस के कारण हुआ था?

Ans. बायोप्सी जांच में संक्रमण का कारण एस्परजिलस (Aspergillus) प्रजाति का फंगस पाया गया.

Q3. मरीज को कौन कौन से लक्षण थे?

Ans. मरीज को दाहिनी आंख से लगातार आंसू आना, हल्का दर्द और आंख के आसपास भारीपन की शिकायत थी.

Q4. सर्जरी किस तकनीक से की गई?

Ans. सर्जरी आधुनिक एंडोस्कोपिक एंडोनैजल तकनीक से की गई, जिसमें नाक के रास्ते ऑपरेशन किया गया और बाहरी चीरे की जरूरत नहीं पड़ी.

Q5. विशेषज्ञों ने लोगों को क्या सलाह दी है?

Ans. आंखों से लगातार पानी आना, चेहरे में भारीपन, साइनस की समस्या या आंखों के आसपास दर्द जैसी शिकायतों को नजरअंदाज न करें और समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक से जांच कराएं.