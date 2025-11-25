Zee Rajasthan
जयपुर का प्राचीन तीर्थ स्थल गलता जी,पवित्र कुंड और सूर्य मंदिर की चढ़ाई आपको मंत्रमुग्ध कर देगी!

Rajasthan Temple: जयपुर का गलता जी मंदिर, अरावली पहाड़ियों में गालव ऋषि की प्राचीन तपोस्थली है. यह अपने पवित्र कुंडों और बंदरों के बड़े समूह के कारण 'बंदर मंदिर' के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ गुलाबी बलुआ पत्थर से बना सूर्य मंदिर भी स्थित है.

Galta Ji Jaipur: शाही शहर जयपुर के बाहरी इलाके में, अरावली की मनमोहक पहाड़ियों से घिरा गलता जी मंदिर एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल है. यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्भुत स्थापत्य कला के कारण पर्यटकों को भी बड़ी संख्या में आकर्षित करता है.

गलता जी का इतिहास गालव ऋषि की तपोस्थली के रूप में जाना जाता है, जिससे इस स्थान की आध्यात्मिक महत्ता बहुत बढ़ जाती है.

'बंदर मंदिर' और पवित्र कुंड
गलता जी का मुख्य आकर्षण यहां के पवित्र कुंड (जल कुण्ड) हैं, जिनमें स्नान का अत्यधिक धार्मिक महत्व है. तीर्थ यात्री यहां पवित्र डुबकी लगाने के लिए दूर-दूर से आते हैं. यह आकर्षक जगह कई मंदिरों, मंडपों, पवित्र कुंडों और प्राकृतिक झरनों से युक्त है.

गलता जी पहुंचने के लिए आगंतुक पहले रामगोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं, जिसे स्थानीय रूप में 'बंदर मंदिर' (गलवार बाग) कहा जाता है. इसे यह नाम यहां निवास करने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला है. क्षेत्र की हरियाली का खूबसूरत नज़ारा और उछलते-कूदते बंदर इस खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं.

सूर्य मंदिर: पहाड़ी की चोटी का गौरव
पूरे मंदिर परिसर को गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है, जो इसकी भव्यता को और बढ़ाता है. यह एक विशाल मंदिर परिसर है जिसके मध्य में एक खूबसूरत घाटी है.

पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसे 'सूर्य मंदिर' कहा जाता है. दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित यह मंदिर शहर के लोगों के लिए पूजनीय है.

गलता जी मंदिर अपनी प्रागैतिहासिक पहचान, प्राकृतिक कुंडों और जीवंत बंदरों के कारण एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो प्रकृति, आस्था और इतिहास तीनों को एक साथ जोड़ता है.

