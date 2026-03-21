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जयपुर में ट्रैफिक अलर्ट! गणगौर सवारी के चलते इन इलाकों में नो-एंट्री, निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर

Jaipur Traffic Alert Today: जयपुर में गणगौर माता की सवारी को लेकर आज और कल विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है. जनानी ड्योढ़ी से चौगान स्टेडियम तक निकलने वाली सवारी के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बंद रहेगा और वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा. त्रिपोलिया गेट, सिटी पैलेस और चौड़ा रास्ता जैसे क्षेत्रों में नो-एंट्री लागू रहेगी, जिससे लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 21, 2026, 11:14 AM IST | Updated:Mar 21, 2026, 11:14 AM IST

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जयपुर में ट्रैफिक अलर्ट! गणगौर सवारी के चलते इन इलाकों में नो-एंट्री, निकलने से पहले पढ़ लें ये खबर

Jaipur Traffic Alert Today: जयपुर में गणगौर महोत्सव के तहत निकलने वाली गणगौर माता की सवारी को लेकर शहर में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है. आज और कल आयोजित होने वाली इस पारंपरिक सवारी के मद्देनजर यातायात पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके और आमजन को असुविधा का सामना न करना पड़े.

यातायात विभाग के अनुसार गणगौर माता की सवारी जनानी ड्योढ़ी से रवाना होकर त्रिपोलिया गेट, किशनपोल बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए चौगान स्टेडियम (पार्किंग ग्राउंड) तक पहुंचेगी. इस दौरान पूरे मार्ग पर सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के विशेष प्रबंध किए गए हैं.

यातायात पूरी तरह से रोक दिया जाएगा

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व्यवस्था के तहत नगर परिषद की मोरी से सिटी पैलेस की ओर जाने वाला यातायात पूर्णतः बंद रहेगा. वहीं आटिश मार्केट से सिटी पैलेस की ओर जाने वाले मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा त्रिपोलिया गेट की ओर सामान्य यातायात पूरी तरह से रोक दिया जाएगा, जिससे सवारी के दौरान भीड़ और अव्यवस्था न हो.

रामनिवास बाग चौराहा और न्यू गेट से चौड़ा रास्ता की ओर जाने वाले मार्गों पर भी यातायात बंद रहेगा. बड़ी चौपड़ और छोटी चौपड़ की ओर जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा, ताकि शहर के अन्य हिस्सों में यातायात सुचारू बना रहे.

वाहन पार्किंग की अनुमति नहीं होगी

इसके अलावा अजमेरी गेट, सांगानेरी गेट, घाट गेट, नई गेट सहित अन्य प्रमुख प्रवेश मार्गों से चौगान स्टेडियम क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश पूरी तरह निषिद्ध रहेगा. कार्यक्रम के दौरान त्रिपोलिया गेट से लेकर छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार और चौगान स्टेडियम तक कहीं भी वाहन पार्किंग की अनुमति नहीं होगी.

यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित रूट डायवर्जन का पालन करें और अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने से बचें. साथ ही, सवारी के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में सतर्कता बरतने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

गौरतलब है कि गणगौर महोत्सव जयपुर की प्रमुख पारंपरिक और सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक शामिल होते हैं. ऐसे में यातायात व्यवस्था को लेकर किए गए ये विशेष प्रबंध आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं.

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