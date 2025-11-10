Zee Rajasthan
Jaipur: धावास गैंग का गैंगस्टर रोहित जाट हुआ गिरफ्तार, करता था हथियार सप्लाई

Jaipur News: राजधानी जयपुर की श्याम नगर थाना पुलिस ने धावास गैंग का सक्रिय सदस्य रोहित चौधरी को गिरफ्तार किया है. आरोपी हथियार तस्करी के मामलों में वांछित चल रहा था. 

Published: Nov 10, 2025, 04:19 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 04:19 PM IST

Jaipur News: राजधानी जयपुर की श्याम नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट में फरार वांछित आरोपी रोहित चौधरी उर्फ रोहित जाट को गिरफ्तार किया है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित सनी धावास गैंग का सक्रिय सदस्य है और गैंग के सदस्यों को हथियार उपलब्ध कराने का काम करता है. इसके अलावा आरोपी करणी विहार और शिप्रापथ थाने में दर्ज हथियार तस्करी के मामलों में वांछित चल रहा था, जिस पर शिप्रा पथ थाने द्वारा 5 हजार रुपये का इनामी भी घोषित किया हुआ है.

श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आर्म्स एक्ट में फरार वांछित आरोपी रोहित चौधरी उर्फ रोहित जाट को गिरफ्तार किया है. आरोपी सनी धावास गैंग का सक्रिय सदस्य है. आरोपी रोहित चौधरी पूर्व में भी अवैध हथियार, मारपीट, फायरिंग के प्रकरणों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है. आरोपी लंबे समय से गिरोह के सदस्यों को हथियार सप्लाई करने का काम कर रहा था और पुलिस से छुपता फिर रहा था.

थानाधिकारी दलबीर सिंह फौजदार ने बताया कि दीवाली के दिन एक होटल में दबिश देकर उम्मेद सिंह नामक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था. जब उम्मेद सिंह से पूछताछ की गई तो उसने उक्त हथियार रोहित से लेना बताया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रोहित को गिरफ्तार किया.

रोहित से हुई पूछताछ के आधार पर उसकी निशानदेही पर एक पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की. पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह मध्य प्रदेश के खरगोन से हथियार लेकर गिरोह के सदस्यों और अन्य बदमाशों को सप्लाई करने का काम किया करता है. आरोपी द्वारा दो से तीन अन्य बदमाशों को भी हथियार सप्लाई करने की बात कबूली गई है, जिसके संबंध में पुलिस जांच कर रही है.

फिलहाल पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ कर रही है जिससे कई वारदातों का खुलासा होने की संभावना है. इसके साथ ही आरोपी से पूछताछ कर हथियार तस्करी के नेटवर्क को तोड़ते और उस नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी पुलिस कर रही है.

