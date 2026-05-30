/ED की रेड से कांपा GCKC का साम्राज्य, करोड़ों का कैश-डॉलर-चांदी बरामद, ज़ी मीडिया रिपोर्टर के माइक पर मारा हाथ

Jaipur News : अवैध रेत खनन को लेकर GCKC कंपनी पर ईडी ने 3 शहरों में रेड मारी. ईडी की रेड में नकदी,अमेरिकी डॉलर और चांदी की सिल्लियां बरामद की है.जी मीडिया की टीम जब कवरेज के लिए पहुंची तो GCKC कंपनी का स्टॉफ बौखलाकर माइक पर हाथ मारा कवरेज से रोका.

ईडी का शिकंजा,GCKC बौखलाया

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अवैध रेत खनन को लेकर ED ने GCKC कंपनी पर शिकंजा कसा. प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर,हैदराबाद,कोयम्बटूर में 8 ठिकानों पर छापे मारे. रेड की खबर मिली तो जी मीडिया की टीम जयपुर के GCKC दफ्तर पहुंची तो कंपनी का स्टॉफ बौखला गया. GCKC स्टाफ ने जी मीडिया को कवरेज से रोका,माइक पर हाथ मारा.स्टाफ ये भी बोलने लगा कि क्या ED से परमिशन लेकर आए हो....? रिकार्ड नहीं कर सकते. GCKC स्टाफ ने बार बार जी मीडिया संवाददाता और कैमरामैन को कवरेज से रोका गया.

1.53 करोड नकद,1800 अमेरिकी डॉलर,1.29 करोड की चांदी की सिल्लियां….

आपको बता दे कि ईडी ने GCKC के काले कारनामों को उजागर करने के लिए रेड मारी. जिसमें कंपनी के ठिकानों से 1.53 करोड नकद,1800 अमेरिकी डॉलर,1.29 करोड की चांदी की सिल्लियां और उपकरण बरामद किए.प्रवर्तन निदेशालय अब जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच कर रहा है. जांच एजेंसी को अंदेशा है कि इस अवैध रेत खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में कई और लोग शामिल है. ईडी जल्द ही इस मामले में आरोपियों को पूछताछ के लिए समन जारी कर सकती है. ED के मुताबिक मामले में आगे की जांच जारी है, अवैध खनन से जुड़े वित्तीय लेनदेन,संपत्तियों की पड़ताल की जा रही है.

फिल्टर प्लांट में बुरा फंसा जयपुर

अवैध रेत खनन से काली कमाई के आरोपों के घिरी GCKC फर्म राजस्थान में भी विवादों से घिरी है.जयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर प्रोजेक्ट के 173 करोड के फिल्टर प्लांट के ड्राइंग डिजाइन के मुताबिक काम नहीं किया.जिसका खामियाजा आज जयपुर की आबादी को भुगतना पड रहा है.इस फिल्टर प्लांट से 2024 से ही 216 एमएलडी तक पानी फिल्टर होना था,लेकिन तीन साल बाद भी फिल्टर प्लांट में GCKC कंपनी फोल्ट का खामियाजा जयपुर को भुगतना पड रहा है.अभी जयपुर को 600 एमएलडी और टीएम 1,2 को 130 एमएलडी पानी की सप्लाई की जा रही है.हाल ही में चीफ इंजीनियर शहरी देवराज सोलंकी ने 20 एमएलडी पानी बढाने के आदेश दिए थे.लेकिन ये पानी बढाए तो कैसे बढाए,क्योंकि यहां तो पानी फिल्टर होने की क्षमता ही सीमित रह गई.जीसीकेसी कंपनी की ड्राइंग डिजाइन तत्कालीन एडिशनल चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी ने अप्रूव की थी.

तीन साल...और भीषण गर्मी

जीसीकेसी कंपनी की लापरवाही के कारण 216 MLD की जगह करीब 120 MLD ही पानी फिल्टर हो रहा.MNIT ने PHED को फिल्टर प्लांट तोडने का सुझाव दिया,जिसके बाद में 5 यूनिट में से 1 यूनिट का स्ट्रक्चर को तोडा गया.बाकी 4 यूनिट से कैपेसिटी का 50 प्रतिशत ही पानी फिल्टर हो पा रहा है.फिल्टर प्लांट के फसाद में फसा जलदाय विभाग जीसीकेसी कंपनी के कारण ही तीन साल से भीषण गर्मियों में क्षमता के मुताबिक पानी की सप्लाई ही नहीं कर पा रहा.जबकि बीसलपुर बांध में अभी पानी की कोई कमी नहीं.

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