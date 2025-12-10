Zee Rajasthan
Summary- Pravasi Rajasthani Divas 2025: जयपुर स्थित JECC में 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह आयोजित होने जा रहा है. इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज और 11 दिसंबर को विभिन्न चैप्टर प्रेसीडेंट्स एवं उनके प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद करेंगे. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Dec 10, 2025, 09:28 AM IST | Updated: Dec 10, 2025, 09:28 AM IST

Pravasi Rajasthani Divas: CM भजनलाल से मिलेंगे दुबई, न्यूयॉर्क, लंदन वाले राजस्थानी, आज जयपुर में उमड़ेगा देश-विदेश से आ रहे मेहमानों का महाकुंभ

Pravasi Rajasthani Divas: राजस्थान की मिट्टी से दूर देश-विदेश में बसे राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का बड़ा आयोजन होने जा रहा है. 10 दिसंबर 2025 को जयपुर के JECC (जयपुर एग्जिबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर) में भव्य प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा. इस मौके पर दुनिया भर के राजस्थानी एक मंच पर इकट्ठा होंगे और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देने के प्रस्ताव रखेंगे.

समारोह से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज (10 दिसंबर) और कल 11 दिसंबर को देश-विदेश के विभिन्न चैप्टर प्रेसीडेंट्स एवं उनके प्रतिनिधिमंडलों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में निवेश के नए अवसरों, सामाजिक विकास परियोजनाओं और राजस्थान को मजबूत बनाने वाले प्रस्तावों पर गहन चर्चा होगी.

10 दिसंबर को कोयम्बटूर, बेंगलुरु, रांची, काठमांडू, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी और रियाद चैप्टर के प्रतिनिधि शामिल होंगे. वहीं 11 दिसंबर को सूरत, लंदन, दुबई, सिंगापुर, कम्पाला (युगांडा), टोक्यो, दोहा, म्यूनिख, न्यूयॉर्क, भुवनेश्वर, नैरोबी, कोलकाता और दिल्ली चैप्टर के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेंगे.

इन प्रतिनिधिमंडलों में चैप्टर प्रेसीडेंट्स के साथ-साथ बड़े उद्योगपति, व्यवसायी, निवेशक और विभिन्न क्षेत्रों के सफल पेशेवर शामिल हैं. हर प्रतिनिधिमंडल को अलग समय स्लॉट दिया गया है ताकि बिना जल्दबाजी के विस्तृत और परिणाम-उन्मुख चर्चा हो सके.

इस बीच, अमेरिका में पिछले 41 साल से रह रहे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. रवि मुरारका भी जयपुर पहुंच गए हैं. उन्होंने कहा, “सरकार का यह आयोजन हम प्रवासियों को अपनी मिट्टी से जोड़ने का शानदार प्रयास है.” वे मुख्यमंत्री से रेबीज के खिलाफ बड़े स्तर पर कुत्तों का टीकाकरण और जनजागरूकता अभियान चलाने का प्रस्ताव रखेंगे.

राजस्थान सरकार का यह प्रयास न सिर्फ प्रवासी राजस्थानियों का मनोबल बढ़ा रहा है बल्कि प्रदेश में निवेश और सामाजिक विकास के नए द्वार भी खोल रहा है. 10 दिसंबर का यह समारोह राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और उज्ज्वल भविष्य का संगम बनेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

