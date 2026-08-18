/109 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट से चमचमाएगा जयपुर, इस शहर में बनने जा रहा है 4 लेन अंडरपास, सड़क से लेकर स्ट्रीटस्केप तक होंगे कई काम

Jaipur Development Project: जयपुर में आने वाले दिनों में सड़क, ट्रैफिक और शहर की सुविधाओं से जुड़े कई बड़े काम देखने को मिल सकते हैं. जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA की PWC बैठक में करीब 109 करोड़ रुपए के अलग-अलग विकास कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी गई है. बैठक में सड़क, फुटपाथ, अंडरपास, स्ट्रीटस्केप और पर्यावरण से जुड़े कामों पर चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली.



जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहर के अलग-अलग हिस्सों में लोगों की आवाजाही और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर फैसला लिया गया. इनमें सबसे अहम काम राजमहल पैलेस के पास प्रस्तावित 4 लेन अंडरपास का है.

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राजमहल पैलेस पर बनेगा 4 लेन अंडरपास

राजमहल पैलेस पर सर्विस रोड और ड्रेनेज की सुविधा के साथ 4 लेन अंडरपास बनाने के लिए 45.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. इस प्रोजेक्ट का मकसद इस इलाके में यातायात व्यवस्था को बेहतर करना और सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए आवाजाही को आसान बनाना है.



अंडरपास के साथ सर्विस रोड और ड्रेनेज का काम भी प्रस्ताव में शामिल है. ऐसे में प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस क्षेत्र की सड़क व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके अलावा महल रोड पर पैदल यात्रियों के लिए प्रस्तावित अंडरपास के डिजाइन और ड्रॉइंग को भी मंजूरी दी गई है. इससे पैदल चलने वाले लोगों के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार करने का काम आगे बढ़ सकेगा.



जोन-09 में स्ट्रीटस्केप पर खर्च होंगे 12.61 करोड़

जयपुर के जोन-09 के अलग-अलग कॉरिडोर में स्ट्रीटस्केप डेवलपमेंट के लिए 12.61 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. स्ट्रीटस्केप का सीधा मतलब सड़क और उसके आसपास के हिस्से को बेहतर तरीके से विकसित करना है. इसमें सड़क के साथ आसपास की जगह को व्यवस्थित और बेहतर बनाने से जुड़े काम शामिल होते हैं. शहर में ऐसे कामों से सड़क का लुक बेहतर करने के साथ लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है. बैठक में सड़क मरम्मत, सड़क नवीनीकरण और अन्य निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है.



द्रव्यवती नदी के STP और गार्डन होंगे सोलराइज

जयपुर के पर्यावरण से जुड़े कामों को भी इस विकास योजना में जगह दी गई है. द्रव्यवती नदी के 6 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP और 2 गार्डन के सोलराइजेशन के लिए 39.98 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. सोलराइजेशन के तहत इन जगहों पर सौर ऊर्जा से जुड़ी व्यवस्था विकसित की जाएगी. इसका उद्देश्य ऊर्जा की जरूरत को सौर ऊर्जा के जरिए पूरा करने की दिशा में काम करना है. द्रव्यवती नदी से जुड़े STP में भी यह काम प्रस्तावित है.



फुटपाथ और सड़क से जुड़े कामों पर भी फोकस

बैठक में केवल बड़े अंडरपास और पर्यावरण से जुड़े प्रोजेक्ट्स ही नहीं, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े कामों को भी मंजूरी दी गई है. इनमें फुटपाथ विकास, सड़क की मरम्मत, सड़क नवीनीकरण और निर्माण से जुड़े कार्य शामिल हैं. फुटपाथ बेहतर होने से पैदल चलने वाले लोगों को सुविधा मिल सकती है. वहीं खराब सड़कों की मरम्मत और सड़क नवीनीकरण से वाहन चालकों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है.



जमवारामगढ़ में अस्पताल के लिए जमीन आवंटित

बैठक के दौरान भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति ने जमवारामगढ़ उप जिला अस्पताल के नए भवन के लिए जमीन आवंटित करने का भी फैसला लिया. इसके लिए 14,977 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने का निर्णय किया गया है. इस तरह जयपुर में मंजूर किए गए विकास कार्यों में ट्रैफिक, सड़क, पैदल यात्रियों की सुविधा, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े काम शामिल हैं. करीब 109 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट्स के जरिए शहर के अलग-अलग हिस्सों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की योजना है.

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