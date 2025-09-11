जयपुर में आज सोना ₹300 महंगा, जानें क्या है चांदी के अपडेट



Gold Rise Silver Prices: जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला है. जहाँ सोने के भाव में तेजी आई है, वहीं चांदी की कीमत में हल्की गिरावट दर्ज की गई है.

सोने में उछाल, चांदी में गिरावट

आज शुद्ध सोने (24 कैरेट) के भाव में 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद इसकी कीमत 112,300 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. इसी तरह, जेवराती सोने (22 कैरेट) के भाव में भी 300 रुपये का उछाल आया है, और अब यह 104,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. इसके विपरीत, चांदी की कीमतों में कल की भारी बढ़ोतरी के बाद आज 500 रुपये की गिरावट आई है. अब चांदी का भाव 1,27,500 रुपये प्रति किलोग्राम है.

निवेशकों का रुझान

सर्राफा व्यापारी पूरणमल सोनी के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतों में यह उतार-चढ़ाव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों के कारण हो रहा है. अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी और डॉलर के लगातार गिरने से निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तलाश में हैं. इसी वजह से उनका रुझान सोने-चांदी की ओर बढ़ रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें घटाने के संकेत और रूस-यूक्रेन व इजरायल-फिलिस्तीन जैसे भू-राजनीतिक तनावों ने भी बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी है, जिससे इन धातुओं की मांग बढ़ी है. इसके अलावा, ब्रिक्स देशों द्वारा डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश भी डॉलर को कमजोर कर रही है.

पूरणमल सोनी ने बताया कि चांदी अभी भी अपने उच्चतम स्तर से नीचे कारोबार कर रही है, इसलिए इसमें निवेश की गुंजाइश बनी हुई है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में चांदी की मांग सोने से भी ज्यादा बढ़ सकती है.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-