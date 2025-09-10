जयपुर में सोना पहुंचा ₹118,267, चांदी में दिखी जबरदस्त गिरावट , जानें आज के ताजा रेट

Gold Silver Prices Update: आज जयपुर में सोने के दाम थोड़े बढ़े हैं, जबकि चांदी सस्ती हुई है. 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,18,267 प्रति 10 ग्राम है, वहीं चांदी का भाव ₹1,330.78 प्रति 10 ग्राम हो गया है.
Jaipur Gold Silver Prices: आज, 10 सितंबर, 2025 को जयपुर में सोने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है. यह बदलाव निवेशकों और खरीदारों के लिए मिले जुले संकेत दिख रहे हैं.
सोने की कीमतों में मामूली बढ़त
आज जयपुर में सोने के भाव थोड़े बढ़े हैं. 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत अब ₹118,267 प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह, 22 कैरेट सोने का दाम ₹108,956 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹89,146 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है.
प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत में +0.03% की मामूली बढ़ोतरी हुई है, जो कल के ₹118,706 से बढ़कर ₹118,743 हो गई है. यह दिखाता है कि सोने का बाजार स्थिर बना हुआ है और निवेशकों के लिए अभी भी एक सुरक्षित विकल्प है.
चांदी की कीमतों में गिरावट
इसके विपरीत, आज जयपुर में चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. 10 ग्राम चांदी का भाव ₹1,330.78 है, जो कल के मुकाबले -0.89% कम है. इसी तरह, 100 ग्राम चांदी की कीमत ₹13,307.77 और 1 किलोग्राम चांदी का भाव ₹133,078 है. प्रति ग्राम चांदी की कीमत भी कल के ₹134.27 से घटकर ₹133.08 हो गई है.
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी की कीमतों में यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग में कमी और अन्य आर्थिक कारकों के कारण हो सकती है. यह उन लोगों के लिए एक अवसर हो सकता है जो कम कीमत पर चांदी खरीदना चाहते हैं. कुल मिलाकर, आज का दिन जयपुर के बुलियन बाजार के लिए मिला-जुला रहा, जहाँ सोने ने अपनी स्थिरता बनाए रखी, वहीं चांदी थोड़ी नरम रही.
