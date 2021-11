Jaipur Gold Silver Price: सोने की कीमतों में उछाल तो चांदी में गिरावट जारी, जानें आज के भाव

Jaipur: कीमती धातुओं की कीमतों (Gold silver price) में आज यानी 30 नवंबर को मिला-जुला असर देखने को मिला, जहां सोने की कीमतों में उछाल जारी है तो वहीं, चांदी के दामों में गिरावट देखी गई है.

यह भी पढ़ें- REET परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर रामलाल शर्मा के सवाल, पूछा- राजस्थान सरकार परीक्षा को निरस्त क्यों नहीं कर रही?

जयपुर सर्राफा कमेटी (Jaipur Sarafa Committee) की ओर से जारी भावों के अनुसार, सोना 24 कैरेट (24k Gold Rate In Jaipur) का भाव 49400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. वहीं, सोना जेवराती (22k Gold Rate In Jaipur) 4720 रुपये प्रति ग्राम रहा, सोना 18 कैरेट (18k Gold Rate In Jaipur) 3910 रुपये प्रति ग्राम रहा. सोना 14 कैरेट 3100 रुपये प्रति ग्राम रहा.

यह भी पढ़ें- शादी के चंद घटों बाद भोपालगढ़ किले पर चढ़ा युवक, फोन करके बोला मरने के लिए आ गया हूं

चांदी कीमतों (Silver Price Jaipur) में आज गिरावट देखी गई है. जयपुर (Jaipur News) में आज चांदी रिफाइन 64100 रुपये प्रति किलो रही. लाइटवेट ज्वैलरी के साथ हैवीवेट ज्वैलरी वैवाहिक सीजन में खरीदी जा रही है.