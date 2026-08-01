/Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना हुआ महंगा, चांदी के दाम स्थिर, खरीदारी से पहले जानें ताजा रेट

Jaipur Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में 1 अगस्त 2026 (शनिवार सुबह के मुताबिक) को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. वहीं, चांदी के भाव स्थिर है. अगर आप भी सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले उनके रेट जान लीजिए.



सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी सोना महंगा हो जाता है तो कभी कीमतों में गिरावट दर्ज होती है. इन दोनों कीमती धातुओं के दाम देश की आर्थिक परिस्थितियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल से भी प्रभावित होते हैं. यही वजह है कि निवेशक और खरीदारी की योजना बना रहे लोग हर दिन नए रेट पर नजर बनाए रखते हैं.

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जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत बढ़ी

गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाजार में शनिवार, 1 अगस्त 2026 को सोने की कीमतों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है. दूसरी ओर चांदी के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे में चांदी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए आज कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का आज का भाव

आज जयपुर में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹1,40,270 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. एक दिन पहले यानी 31 जुलाई को इसकी कीमत ₹1,40,010 प्रति 10 ग्राम थी. इस तरह एक दिन में शुद्ध सोने की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली है.

वहीं 22 कैरेट सोने का भाव आज ₹1,33,590 प्रति 10 ग्राम है. विभिन्न कैरेट के सोने की कीमतों में भी तेजी का असर देखा गया है, जिससे बाजार में सोना पहले के मुकाबले महंगा हुआ है.

चांदी का भाव आज नहीं बदला

चांदी की कीमतों में आज कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया है. कल भी चांदी का भाव ₹235 प्रति ग्राम था और आज भी यही कीमत बनी हुई है. इसके अनुसार जयपुर में 1 किलोग्राम चांदी का भाव ₹2,35,000 है. स्थिर कीमतों के कारण कई खरीदार आज चांदी की खरीदारी पर विचार कर सकते हैं.

क्यों बदलते हैं सोने-चांदी के दाम

विशेषज्ञों के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा असर पड़ता है. इसके अलावा डॉलर और रुपये की विनिमय दर में होने वाले बदलाव भी घरेलू बाजार में सोने की कीमतों को प्रभावित करते हैं. यही कारण है कि कीमतों में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले अपने शहर के ज्वेलर्स से ताजा कीमत की जानकारी जरूर लें. अलग-अलग दुकानों पर मेकिंग चार्ज, जीएसटी, वजन और अन्य शुल्क के कारण अंतिम कीमत में अंतर हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार में रेट की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.

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