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Gold Silver Price Today: जयपुर में अचानक बढ़े सोने के दाम, चांदी के भाव सुनकर बदल जाएगा आपका शॉपिंग प्लान!

Jaipur Gold Silver Price Today 11 July: जयपुर सर्राफा बाजार में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के दाम में तेजी दर्ज हुई है. चांदी के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला. खरीदारी या निवेश से पहले जानें आज के ताजा गोल्ड और सिल्वर रेट.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 11, 2026, 06:51 AM|Updated: Jul 11, 2026, 06:51 AM
Gold Silver Price Today: जयपुर में अचानक बढ़े सोने के दाम, चांदी के भाव सुनकर बदल जाएगा आपका शॉपिंग प्लान!
Image Credit: FileSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Gold Silver Price Today 11 July: आजकल सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी इनके दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है तो कभी अचानक तेज़ी आ जाती है. इन कीमती धातुओं के भाव पर न केवल देश की आर्थिक स्थिति बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों की चाल का भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजरें रोजाना के रेट पर बनी रहती हैं. आइए जानते हैं कि आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नया रेट भी क्या चल रहा है.

सोना खरीदने से पहले सोने के वर्तमान मूल्य की जांच जरूरी है. उपभोक्ता अपने शहर की विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में जाकर पूछताछ कर सकते हैं या फिर स्थानीय ज्वेलर्स को फोन करके नवीनतम दरों की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

सोना-चांदी खरीदने का प्लान हो सकता चेंज
गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाजार में आज 11 July 2026 को सोने की कीमतों में बढ़ोतरी तो वहीं, चांदी की कीमतों में स्थिरता दर्ज हुई है, आज के रेट पढ़कर सोना-चांदी खरीदने का प्लान चेंज कर सकते हैं.

जयपुर में सोने का भाव
आज जयपुर में शुद्ध सोने (24 कैरेट) की कीमतों में खासी तेजी दर्ज की गई. कल प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव ₹1,38,960 था, जो कि आज ₹1,40,480 रह गया है. विभिन्न कैरेट के सोने के आज के दामों में भी कमी देखी गई.

24 कैरेट सोना: ₹1,40,480 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना: ₹1,33,790 प्रति 10 ग्राम. सोने-चांदी की कीमतों में तेज़ी और गिरावट यह संकेत देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर-रुपये के विनिमय दर में कमजोर बदलाव सोने की घरेलू कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं.

जयपुर में चांदी का भाव
चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कल चांदी का भाव ₹245 प्रति ग्राम था, वहीं आज भी यह भाव है. यानी की आज भी चांदी का भाव 245 रुपये ही है. जयपुर में प्रति 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,40,000 रुपये है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों के चलते आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.


जयपुर के सर्राफा बाजार में यह बदलाव खरीदारों और निवेशकों के लिए नजदीकी नजर रखने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि वैश्विक और घरेलू कारक इन धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं. अगर आप आज खरीद-फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो सोने-चांदी दोनों के भाव स्थानीय ज्वैलर या बाजार से पुनः पुष्टि कर लेना बेहतरहोगा क्योंकि मेकिंग चार्ज, टैक्स, वजन आदि का असर होगा.

Disclaimer: ध्यान दें कि ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 11जुलाई 2026 को अपडेट की गई है. अलग-अलग जगहों पर कीमतों में अंतर हो सकता है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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