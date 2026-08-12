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जयपुर सर्राफा बाजार में तहलका! एक ही दिन में इतने रुपये उछले सोने-चांदी के रेट, पढ़ें नई लिस्ट

Jaipur Gold Silver Price Today 12 August: जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है. अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर-रुपये की चाल का असर भी कीमती धातुओं के भाव पर नजर आ रहा है. खरीदारों को खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वैलर से ताजा भाव की पुष्टि करनी चाहिए.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 12, 2026, 02:22 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 02:22 PM IST
जयपुर सर्राफा बाजार में तहलका! एक ही दिन में इतने रुपये उछले सोने-चांदी के रेट, पढ़ें नई लिस्ट
Image Credit: AI IMAGE

Jaipur Gold Silver Price Today 12 August: जयपुर के सर्राफा बाजार में 12 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली है. आज चांदी के भाव में 4,000 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सोना 1,300 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. ऐसे में अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार भाव की जानकारी लेना जरूरी है.

24 कैरेट सोने का आज का भाव
जयपुर में आज शुद्ध 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. पिछले भाव की तुलना में इसमें 1,300 रुपये की तेजी बताई जा रही है. 24 कैरेट सोने को सबसे अधिक शुद्धता वाला सोना माना जाता है, इसलिए निवेश के नजरिए से भी इसके भाव पर लोगों की खास नजर रहती है.

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22 कैरेट जेवराती सोने की कीमत
जेवर बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोने यानी 22 कैरेट सोने का भाव आज जयपुर सर्राफा बाजार में 1,44,000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के लिए यह रेट खास महत्व रखता है. दुकान पर अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क जुड़ सकते हैं.

चांदी भी हुई 4 हजार रुपये महंगी
सोने के साथ-साथ चांदी के भाव में भी आज तेज उछाल आया है. जयपुर में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,44,000 रुपये बताई जा रही है. यानी चांदी के भाव में एक दिन में 4,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. तेजी के बाद चांदी खरीदने वाले ग्राहकों और निवेशकों को भी बाजार के अगले रुझान पर नजर रखनी होगी.

अंतरराष्ट्रीय बाजार और डॉलर का भी असर
सोने और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय बाजार की मांग पर निर्भर नहीं रहतीं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में होने वाला बदलाव और डॉलर-रुपये की विनिमय दर भी घरेलू बाजार के भाव को प्रभावित करती है. यही वजह है कि इन धातुओं की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वैलर से भाव जरूर जांचें
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदारी से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार या ज्वैलर से ताजा रेट की पुष्टि कर लेना बेहतर रहेगा. अलग-अलग दुकानों पर कीमतों में अंतर हो सकता है. इसके अलावा आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, टैक्स और वजन के कारण अंतिम भुगतान राशि बाजार भाव से अलग हो सकती है.

त्योहारों के बीच आगे भी बदल सकते हैं भाव
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. इसलिए खरीदारों और निवेशकों के लिए रोजाना के बाजार भाव पर नजर रखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां बताए गए सोने और चांदी के भाव 12 अगस्त 2026 को अपडेट की गई जानकारी के आधार पर हैं. ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार भाव अलग हो सकते हैं. अलग-अलग स्थानों और ज्वैलर्स के यहां कीमतों में अंतर संभव है. खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वैलर से ताजा भाव की पुष्टि जरूर करें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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