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Gold Silver Price Today: जयपुर में औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी स्थिर, खरीदने का प्लान है तो पहले नोट कर लें आज का भाव

Jaipur Gold Silver Price Today 17 July: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? जयपुर सर्राफा बाजार से आज बड़ी खबर सामने आई है. सोने के भाव में ऐसा बदलाव देखने को मिला है, जिसने खरीदारों और निवेशकों का ध्यान खींच लिया है. क्या आज खरीदारी का सही मौका है? जानिए ताजा रेट और पूरा अपडेट.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 17, 2026, 06:49 AM|Updated: Jul 17, 2026, 06:49 AM
Gold Silver Price Today: जयपुर में औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी स्थिर, खरीदने का प्लान है तो पहले नोट कर लें आज का भाव
Image Credit: Jaipur Gold Silver Price TodaySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Gold Silver Price Today 17 July: आजकल सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी इनके दामों में गिरावट दर्ज की जा रही है तो कभी अचानक तेजी आ जाती है. इन कीमती धातुओं के भाव पर न केवल देश की आर्थिक स्थिति बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों की चाल का भी सीधा असर पड़ता है. ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजरें रोजाना के रेट पर बनी रहती हैं. आइए जानते हैं कि आज जयपुर में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या हैं, साथ ही चांदी का आज का नया रेट भी क्या चल रहा है.


सोना खरीदने से पहले सोने के वर्तमान मूल्य की जांच जरूरी है. उपभोक्ता अपने शहर की विभिन्न ज्वेलरी दुकानों में जाकर पूछताछ कर सकते हैं या फिर स्थानीय ज्वेलर्स को फोन करके नवीनतम दरों की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाजार में आज 17 जुलाई 2026 को सोने की कीमतों में खासी गिरावट दर्ज हुई है, वहीं, चांदी स्थिर है. आज के रेट पढ़कर तुरंत सोना खरीदने का प्लान बना सकते हैं.

जयपुर में आज शुद्ध सोने का भाव
आज जयपुर में शुद्ध सोने (24 कैरेट) की कीमतों में खासी कमी दर्ज की गई. कल प्रति 10 ग्राम शुद्ध सोने का भाव ₹1,39,270 था, जो कि आज ₹1,39,010 रह गया है. विभिन्न कैरेट के सोने के आज के दामों में भी कमी देखी गई.

24 कैरेट सोना, ₹1,39,010 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना, ₹1,32,390 प्रति 10 ग्राम. सोने-चांदी की कीमतों में तेजी और गिरावट यह संकेत देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव और डॉलर-रुपये के विनिमय दर में कमजोर बदलाव सोने की घरेलू कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं.

चांदी की कीमतें स्थिर
चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है. कल चांदी का भाव ₹240 प्रति ग्राम था, वहीं आज चांदी का भाव स्थिर होते हुए कल के दामों 240 रुपये पर टिका है. जयपुर में प्रति 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,40,000 रुपये है. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक संकेतों के चलते आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.

जयपुर के सर्राफा बाजार में यह बदलाव खरीदारों और निवेशकों के लिए नजदीकी नजर रखने का अवसर प्रदान करता है क्योंकि वैश्विक और घरेलू कारक इन धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं. अगर आप आज खरीद-फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो सोने-चांदी दोनों के भाव स्थानीय ज्वैलर या बाजार से पुनः पुष्टि कर लेना बेहतर होगा क्योंकि मेकिंग चार्ज, टैक्स, वजन आदि का असर होगा.

Disclaimer, ध्यान दें कि ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 17 जुलाई 2026 को अपडेट की गई है. अलग-अलग जगहों पर कीमतों में अंतर हो सकता है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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