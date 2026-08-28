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Jaipur Gold Silver Price: रक्षाबंधन पर धड़ाम हुआ सोना, चांदी हो गई महंगी, जानें जयपुर में आज का ताजा भाव

Jaipur Gold Silver Price Today 28 August: जयपुर सर्राफा बाजार में 28 अगस्त को सोने और चांदी के भाव में अलग-अलग रुख देखने को मिला. खरीदारी से पहले शुद्धता, मेकिंग चार्ज, टैक्स और स्थानीय ज्वैलर के ताजा रेट की जानकारी लेना जरूरी है. वैश्विक बाजार और रुपये की चाल से आने वाले दिनों में कीमतों में बदलाव संभव है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 28, 2026, 02:56 PM IST | Updated:Aug 28, 2026, 02:56 PM IST
Jaipur Gold Silver Price: रक्षाबंधन पर धड़ाम हुआ सोना, चांदी हो गई महंगी, जानें जयपुर में आज का ताजा भाव
Image Credit: AI Generated

Jaipur Gold Silver Price Today 28 August: जयपुर के सर्राफा बाजार में 28 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुख देखने को मिला. आज सोने के भाव में गिरावट आई है, वहीं, चांदी महंगी हुई है. चांदी की कीमत 900 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी है. वहीं सोने के भाव में 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी दर्ज की गई है. ऐसे में आज खरीदारी करने वालों के लिए ताजा बाजार भाव जानना जरूरी है.

24 कैरेट सोना 500 रुपये सस्ता

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जयपुर में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव आज 1,62,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. पिछले भाव के मुकाबले इसमें 500 रुपये की गिरावट आई है. 24 कैरेट सोना सबसे ज्यादा शुद्धता वाला माना जाता है. इसी वजह से निवेशक भी इसके रोजाना के भाव पर नजर रखते हैं.

22 कैरेट सोने का क्या है रेट

आभूषण बनाने में आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है. जयपुर सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट जेवराती सोने की कीमत 1,48,700 रुपये प्रति 10 ग्राम है. हालांकि यह केवल बाजार भाव है. ज्वैलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क जुड़ने के कारण ग्राहक को चुकाई जाने वाली अंतिम रकम इससे अलग हो सकती है.

चांदी के भाव में 900 रुपये की तेजी

जयपुर में आज चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली है. 1 किलोग्राम चांदी का भाव बढ़कर 2,48,500 रुपये हो गया है. एक दिन में 900 रुपये की बढ़ोतरी के बाद चांदी खरीदने वालों और इसमें निवेश करने वाले लोगों की नजर अब आगे के बाजार रुझान पर रहेगी.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी असर

कीमती धातुओं की कीमतों में बदलाव केवल स्थानीय बाजार की मांग और आपूर्ति से तय नहीं होता. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी के भाव और डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर का भी घरेलू कीमतों पर असर पड़ता है. इसलिए इन धातुओं के रेट में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है.

खरीदारी से पहले रेट की पुष्टि जरूरी

सोना या चांदी खरीदने से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार या ज्वैलर से ताजा भाव जरूर जांचना चाहिए. अलग-अलग दुकानों पर कीमतों में अंतर संभव है. आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, टैक्स और वजन के आधार पर अंतिम भुगतान बाजार भाव से अलग हो सकता है.

आने वाले दिनों में भी बदल सकते हैं भाव

त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है. इसलिए खरीदारों और निवेशकों के लिए रोजाना के भाव पर नजर रखना उपयोगी रहेगा.

Disclaimer: 28 अगस्त 2026 के बताए गए भाव उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं. वास्तविक बाजार कीमत अलग हो सकती है. अलग-अलग स्थानों और ज्वैलर्स के यहां रेट में अंतर संभव है. खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वैलर से ताजा भाव की पुष्टि जरूर करें.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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