जयपुर में चांदी की कीमतों ने पहली बार ₹1 लाख का किया आंकड़ा पार, जानें क्या है सोने का भाव

Gold Silver Prices Update: सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के भावों में रिकॉर्ड उछाल आया है. शुद्ध सोना ₹1,07,400 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,28,000 प्रति किलो पर पहुंच गई है.
Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है. बीते कई दिनों से लगातार बढ़ रहे भावों ने आज अपने उच्चतम स्तर को छू लिया है. सर्राफा व्यापारियों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों के रुझान ने इन कीमती धातुओं के दामों को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है.
सोना-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ उछाल
आज, 2 सितंबर को जयपुर सर्राफा ट्रेडर्स कंपनी द्वारा जारी हुई कीमतों के अनुसार, शुद्ध सोना 1,100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1,07,400 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं, जेवराती सोने के भाव में भी 1,000 रुपए का उछाल आया है और यह अब 1,00,100 रुपए प्रति दस ग्राम हो गया है. सबसे बड़ी बढ़ोतरी चांदी में देखने को मिली है, जिसमें आज रिकॉर्ड तोड़ 4,100 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है. इसके साथ ही, चांदी के भाव 1,28,000 रुपए प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं. सर्राफा व्यापारी पूरणमल सोनी ने बताया कि इस सीजन चांदी के भाव एक बार भी एक लाख रुपए से नीचे नहीं आए हैं.
वैश्विक अनिश्चितता है मुख्य कारण
सर्राफा व्यापारी पूरणमल सोनी ने बताया कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. वैश्विक अनिश्चितताओं और आर्थिक अस्थिरता के बीच निवेशक सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं. अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ प्लान और व्यापार युद्ध की आशंका से भी निवेशकों का भरोसा सोने पर बढ़ा है. इसके अलावा, चीन और रूस जैसे देशों द्वारा केंद्रीय स्तर पर बड़ी मात्रा में सोने की खरीद ने भी मांग को बढ़ाया है.
