जयपुर में सोने की कीमत जस की तस, चांदी के दाम में आई उछाल, जानें आज के ताजा रेट

Jaipur Gold silver prices: जयपुर, सोमवार, 1 सितंबर 2025 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुझान देखने को मिला. जहां 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत में आज कोई बदलाव नहीं आया, वहीं चांदी की कीमत में बीते दिन के मुकाबले भारी उछाल दर्ज किया गया है, जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

सोने की कीमतों में स्थिरता

बाजार के जानकारों के अनुसार, आज aजयपुर में सोने के भाव स्थिर बने हुए हैं. आज 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत ₹1,05,566 प्रति 10 ग्राम है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव ₹97,254 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है. इसके अलावा, 18 कैरेट सोने की कीमत ₹79,572 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है. शुद्ध सोने की कीमत भी बीते दिन के समान ही ₹1,05,990 प्रति 10 ग्राम बनी हुई है.

चांदी की कीमतों में उछाल

इसके विपरीत, चांदी की कीमतों में आज एक बड़ा उछाल देखा गया है. आज जयपुर में चांदी का भाव ₹1,218.37 प्रति 10 ग्राम और ₹1,21,837 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है. यह उछाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीते दिन, यानी 31 अगस्त 2025 को एक किलो चांदी का दाम ₹1,18,869 था. इस तरह चांदी की कीमत में 2.22% का एक महत्वपूर्ण इजाफा हुआ है.

बाजार के विश्लेषकों का मानना है कि सोने की कीमतों में स्थिरता के बावजूद, चांदी में आई यह तेजी बाजार में नई हलचल ला सकती है. त्योहारों का मौसम नजदीक होने के कारण दोनों धातुओं की मांग बढ़ोत्तरी की उम्मीद है, और अब सबकी नजर इस बात पर है कि चांदी की कीमतों में यह उछाल बरकरार रहेगा या नहीं.

