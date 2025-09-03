Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सोना जस का तस, चांदी में हलचल, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा अपडेट

Gold Silver Prices Update: जयपुर में आज सोना स्थिर है, जबकि चांदी के भाव में मामूली बढ़त हुई है। 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,06,509 प्रति 10 ग्राम है, वहीं चांदी ₹1,251.47 प्रति 10 ग्राम पर है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 03, 2025, 08:58 AM IST | Updated: Sep 03, 2025, 09:05 AM IST

Trending Photos

Photos: कोटा की वो खूबसूरत 'नागिन', जिसका पूरा देश है दीवाना, हर फोटो मचाती बवाल
9 Photos
rajasthan entertainment

Photos: कोटा की वो खूबसूरत 'नागिन', जिसका पूरा देश है दीवाना, हर फोटो मचाती बवाल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर से शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर, टोंक, बूंदी और कोटा में IMD ने जारी किया अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर से शुरू होगा झमाझम बारिश का दौर, टोंक, बूंदी और कोटा में IMD ने जारी किया अलर्ट

Alwar: बोरवेल के गड्ढे में गिरा सांड, 3 JCB मशीन लगी निकलने में, देखें फोटोज
6 Photos
alwar news

Alwar: बोरवेल के गड्ढे में गिरा सांड, 3 JCB मशीन लगी निकलने में, देखें फोटोज

इस तरह बनाए बिना तेल की मारवाड़ी ग्वार की फली की सब्जी,चाटते रह जाएंगे उंगलियां
7 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाए बिना तेल की मारवाड़ी ग्वार की फली की सब्जी,चाटते रह जाएंगे उंगलियां

सोना जस का तस, चांदी में हलचल, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा अपडेट

Jaipur Gold Silver Prices: आज जयपुर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिला-जुला रुख देखने को मिला है. जहां एक तरफ सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहीं चांदी की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस स्थिरता के कारण निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए बाजार में एक शांत माहौल बना हुआ है.

सोने की कीमत में स्थिरता
आज जयपुर में सोने की कीमत स्थिर बनी हुई है. 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव 106,509 रुपये प्रति 10 ग्राम है. इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत 98,123 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 80,283 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई है.

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव लगातार दूसरे दिन 106,937 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है, जिससे यह साफ है कि सोने की कीमतों में फिलहाल कोई बड़ा उतार-चढ़ाव नहीं है. यह स्थिरता वैश्विक बाजार के रुझानों को दर्शाती है, जहां सोना एक सुरक्षित निवेश बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

चांदी के भाव में मामूली बढ़त
दूसरी ओर, चांदी के भाव में आज थोड़ी बढ़त देखी गई है. आज जयपुर में चांदी का भाव 1,251.47 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. इसी के साथ, 100 ग्राम चांदी की कीमत 12,514.65 रुपये और एक किलोग्राम चांदी की कीमत 125,147 रुपये है.

कल के मुकाबले आज चांदी की कीमत में 0.51% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है. यह बढ़त निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है. जानकारों का मानना है कि चांदी के भाव में यह मामूली उछाल औद्योगिक मांग या अन्य वैश्विक आर्थिक कारकों से जुड़ा हो सकता है. कुल मिलाकर, जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमत स्थिर बनी रही, जबकि चांदी में हल्की बढ़त देखने को मिली है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news