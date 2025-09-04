Zee Rajasthan
जयपुर में सोने-चांदी की कीमतों में अचानक उछाल, जानें क्या है आज के रेट

Gold Silver Prices: जयपुर में आज सोना-चांदी महंगा हुआ. 24 कैरेट सोने का भाव ₹10,713 प्रति ग्राम रहा, जबकि चांदी ₹127.10 प्रति ग्राम पर बिकी. यह मामूली बढ़त भी खरीदारी को नहीं रोक पाई.

Published: Sep 04, 2025, 09:13 AM IST | Updated: Sep 04, 2025, 09:13 AM IST

Jaipur Gold Silver Prices: जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त देखने को मिली है. राजे-रजवाड़ों का यह शहर अपनी समृद्ध विरासत को साथ लेकर विकास के रास्ते पर चल रहा है, जहां सोने और गहनों की परंपरा आज भी जिंदा है. यहां के लोग हर शुभ अवसर पर गहने खरीदना और भेंट करना पसंद करते हैं, और आज भी बाजार में इसी परंपरा की रौनक दिखी.

सोने की कीमत में मामूली उछाल
आज जयपुर में सोने के भाव में हल्की बढ़त दर्ज की गई है. 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत 10,713 रुपये प्रति ग्राम है, जो कल के मुकाबले 1 रुपये ज्यादा है. इसी तरह, 22 कैरेट सोने की कीमत 9,821 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 8,036 रुपये प्रति ग्राम हो गई है. यह मामूली वृद्धि बताती है कि बाजार में सोने के दाम स्थिर हैं, लेकिन इसकी मांग बनी हुई है.

चांदी भी हुई थोड़ी महंगी
सोने की तरह चांदी के भावों में भी आज मामूली उछाल देखा गया है. जयपुर में आज चांदी की कीमत 127.10 रुपये प्रति ग्राम और 1,27,100 रुपये प्रति किलोग्राम है. कल के मुकाबले इसमें प्रति ग्राम 10 पैसे और प्रति किलोग्राम 100 रुपये का इजाफा हुआ है.

परंपरा और आधुनिकता
जयपुर में सोने-चांदी की खरीदारी सिर्फ एक निवेश नहीं है, बल्कि यह यहां की सदियों पुरानी संस्कृति का हिस्सा है. चाहे कोई त्योहार हो, पूजा-पाठ हो या घर में कोई छोटा-सा उत्सव, सोने के गहने देने की परंपरा यहां आज भी जीवित है. इस शाही शहर में लोग पारंपरिक और भारी गहनों के साथ-साथ नए जमाने के हल्के और आकर्षक गहने भी खरीद रहे हैं, यह मामूली कीमत वृद्धि भी यहां के खरीदारों को अपनी परंपरा कायम रखने से नहीं रोक पाई है.

