जयपुर में सोना ₹116,808 प्रति 10 ग्राम, चांदी ₹1,334.55 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर

Jaipur Gold Silver Prices: आज की सुबह जयपुर के सराफा बाजार में एक खास शांति महसूस हो रही थी. सोने और चांदी की दुकानों पर ग्राहकों की चहल-पहल तो थी, लेकिन कीमतों में कोई उतार-चढ़ाव न होने के कारण व्यापारियों के चेहरे पर सुकून था. जयपुर में 7 सितंबर, 2025 को सोने और चांदी की दरें बिलकुल स्थिर थीं.



सोने का भाव

वहीं स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि "आज 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव ₹116,808 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹107,611 प्रति 10 ग्राम है." साथ ही 18 कैरेट सोने का भाव भी ₹88,046 प्रति 10 ग्राम पर ही टिका हुआ है. यह भाव एक दिन पहले के भाव से बिल्कुल भी नहीं बदला है. सोने की शुद्ध कीमत भी ₹117,277 पर बनी हुई है. आज कीमतें नहीं बढ़ने की वजह से खरीदारी करने का बढ़िया मौका है."

चांदी के भाव

सोने की तरह ही, चांदी की चमक भी आज स्थिर थी. बाजार में चांदी की कीमतें भी कल के भाव पर ही थीं. एक किलो चांदी की कीमत ₹133,455 थी. 100 ग्राम चांदी ₹13,345.52 और 10 ग्राम चांदी ₹1,334.55 पर बिक रही थी. प्रति ग्राम चांदी का मूल्य भी ₹133.46 पर स्थिर था. एक अन्य व्यापारी ने बताया, "आज चांदी में कोई बदलाव नहीं हुआ है, और ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं." कुल मिलाकर, यह दिन सोना-चांदी कीमतों के उतार-चढ़ाव की बजाय स्थिरता बनी रहेगी, जिससे खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए व्यापार करना आसान हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now